Nacho Otero contó que descubrió que su expareja le fue infiel y sorprendió por un detalle: "Lemon pie"

“Pero te puede pasar, a mí me pasó. Alguna vez vi algo así con una pareja que no tengo más. Una vez, yo salía con una chica que yo tenía la llave del departamento, yo vivía con mis papás, tenía 23, 24 años”, indicó en modo irónico.

Y agregó: “Y le gustaba el lemon pie y yo compré un lemon pie para desayunar, de sorpresa, abrí la puerta y yo con el lemon pie y ella estaba en otra posición. Dejé el lemon pie y me fui”.

Embed - Nacho Otero cuenta como descubrió que su novia le era infiel...

- "Abrí la puerta y yo con el lemonpie y ella no estaba con esta pose, ella estaba en otra pose..." pic.twitter.com/B48i937oKs — Doctor House (@Bobmacoy) December 7, 2024

Lo contaba mientras reía y transpiraba: “A mí lo que más me impacta de esta anécdota es que cada vez que la cuento la gente se sorprende cuando digo que yo dejé el lemon pie, no que encontré a mi ex en una situación complicada. Me acordé de esto y me puse a transpirar.

El conductor sumó datos a la anécdota e hizo reír a sus compañeros de Poco Correctos en El Trece: “El lemon pie lo dejé, no me voy a llevar todo, ya está. Para cortar una relación cuando te hacen algo así y vos ves algo así ya está. Lo que digo es, cuando vos de repente ves una infidelidad, y vos hiciste las cosas bien, no te queda ninguna culpa de tu lado. Vos hiciste las cosas bien y se mandó una macana la otra persona y se termina, ya está”.