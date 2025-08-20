20 de agosto de 2025 Inicio
Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

Suenan en todas las fiestas y boliches del país y ahora se presentarán en uno de los teatros porteños emblemáticos. Rocco Canataro y Ezequiel Gutiérrez recibieron a C5N para una entrevista exclusiva

"Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas"

"Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas", resumen. 

Con 22 años, Rocco Canataro y Ezequiel Gutiérrez se convirtieron en músicos y ahora suenan en todas las fiestas y boliches del país. Tema que sacan, tema que por algún motivo "se pega" en las plataformas. Hay algo auténtico en sus historias de vida: ambos eran dos chicos de barrio que desde los 13 años empezaron a dedicarse a la música y no pararon hasta alcanzar el éxito."Nos conocemos hace mucho, desde los 7 años. Las mejores amistades empiezan medio odiándose y nosotros también tuvimos algunos encontronazos. Nos empezamos llevando muy mal, pero la música nos llevó a gestar una amistad".

Acerca del comienzo de su amistad, Rocco confiesa: "Estábamos en unas vacaciones juntos porque jugábamos a la pelota en un club. Éramos muy malos los dos, por cierto y por suerte (risas). Él me mostró ese estribillo, yo escribí mi parte y arrancamos a componer temas. Esto fue hace nueve años y nunca más paramos. Realmente era nuestro sueño, siempre quisimos llegar a lo que nos está pasando ahora. Lo proyectábamos, sabíamos que iba a ser así, toda nuestra plata la gastábamos en esto y toda nuestra energía también. Era por ahí".

A pesar de haber comenzado su proyecto musical durante la preadolescencia, ambos tenían sus respectivos trabajos además de asistir a la escuela. Rocco cortaba el pelo en una barbería y Ezequiel ayudaba a su papá que trabajaba como jardinero parquista. "Creo que está buenísimo laburar de chico porque quizás si a uno le va muy bien en algo y no conoce lo que es el sacrificio, se siente distinto. Siento que es interesante conocer lo que es levantarse temprano, esforzarse, no tener y realmente apostar a un proyecto. Te da un mérito y la capacidad de tener los pies sobre la tierra. Gracias a eso entendemos que lo que vivimos ahora es una bendición".

"Somos de Parque Avellaneda y seguimos viviendo ahí. Viviremos en el barrio todo lo que se pueda. A nosotros nos quieren mucho allá, nos conocen de muy chiquitos. Estuvimos toda la vida ahí", afirma el dúo sin titubeos. Ezequiel asegura: "Es nuestro cable a tierra encontrarse con vecinos, volver al club donde nos hicimos amigos"; y su compañero agrega: "Yo sigo teniendo la peluquería y estoy siempre. Se entiende que algunas celebridades se vayan por cuestiones de seguridad, pero realmente nosotros no le tenemos miedo. Conocemos a todo el barrio. Yo voy al club y me cruzo a Eze comiendo un pancho".

El aluvión de fama les llegó de repente, a pesar del largo proceso de profesionalización que duró nueve años, y las familias de cada uno aún no caen en la cuenta de lo que significa Roze en la industria musical nacional este año. "Ellos no entienden tanto, el hecho de salir y que te pidan una foto o no caen con el show en el Ópera que va a reunir a dos mil personas que vienen especialmente a vernos. Ni nosotros caemos a veces. Mi mamá, por ejemplo, nunca pudo ver un show nuestro y esta va a ser la primera vez. Estoy contento porque de a poco los veo interiorizarse. El otro día en el club mi viejo vio como nos pedían fotos los nenitos. Nos pedían que les firmemos las remeras o los botines. Te da hasta culpa arruinarles la ropa, '¿sabés lo feo que escribo?' (risas). En el Ópera va a estar todo el barrio", relata Gutiérrez.

"Cada vez que vamos al estudio a escribir una canción tratamos de que la letra sea apta para todo público. Queremos que la cante un nene, pero también un señor de 70 años. Componemos los dos. Hay veces que uno cae con una idea de su casa, pero siempre se fusiona. Todo sale en el estudio, vamos juntos y componemos ahí", añade.

Hoy en día, la cuenta oficial de Roze en Instagram junta 209.000 seguidores y cada integrante tiene 330.000 y 230.000 respectivamente. Cuando le preguntamos al dueto cómo se llevan con el reconocimiento, ellos responden que hasta el momento no padecieron el "lado B" de la fama. "Lo mejor es el amor de la gente. El esfuerzo de estos nueve años se ve reflejado en el cariño, cuando te caen con cartelitos, tatuajes o viene una nena emocionada y te abraza. Y, claramente, ver a mis viejos orgullosos. Es increíble".

¿Son cumbieros? ¿Son músicos tropicales? ¿Hacen RKT? Es difícil encasillar al grupo musical en un género y ni ellos saben en qué lugar plantarse. Aún más, Rocco plantea: "Te voy a decir algo que quizás que la re flasheás, pero no me gusta ni siquiera considerarnos músicos. Siento que somos dos pibes con muchos sueños, con muchas ganas, con mucha dedicación y lo que queremos transmitir va más allá de la música. Escribir desde el corazón es la clave. No hay que pensar cómo lograr que el tema se pegue, sino realmente hacer una canción que te guste y con sentimiento. No pensamos en el trend de TikTok, en Instagram, no pensamos en redes un carajo, solo 'vamos a hacer un tema que nos guste'".

El 29 de agosto Roze se presentará por primera vez en el Teatro Ópera. Los chicos están emocionados por el evento que los consagrará como banda y sostienen: "La verdad, recién ahora nos damos cuenta del éxito. Lo sentimos como un proyecto armado. Venimos pegando muchos temas y se sentía que andábamos por buen camino, pero ahora ya creo que estamos más organizados. Los esperamos para poder cantar todos nuestras canciones juntos. Los queremos mucho, nos vemos ahí".

