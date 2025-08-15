No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time La señal televisiva reveló que vuelve un ciclo exitoso a la pantalla chica, pero en un formato especial y por única vez. ¿De qué se trata?







Pasapalabra enfrenta a dos campeones. Telefe

La señal televisiva Telefe quiere seguir primera en el rating y, para eso, preparó un programa especial para el prime time donde enfrentará a dos campeones. Se trata de Pasapalabra con Iván de Pineda, ciclo el cual abandonará su formato nuevo para regresar al viejo. Habrá dos experimentados que jueguen al rosco.

Según anunció el canal, para darle la bienvenida a esta nueva etapa con participantes, este sábado 16 a las 21, a pedido de la audiencia, recibe a dos campeones históricos del programa.

Brian Parkinson y Martina Barraza vuelven a enfrentarse en el temido Rosco de Pasapalabra. Brian, recordado por su impecable desempeño en 2021, logró llevarse el premio mayor tras mantenerse invicto durante 53 programas. Martina, por su parte, se coronó campeona en 2018 luego de superar diez desafíos. Ambos ya se enfrentaron en dos ocasiones, con una victoria para cada uno.

Pasapalabra nueva temporada Telefe Telefe Este nuevo cruce promete ser tan reñido como emocionante. El historial entre ambos genera grandes expectativas entre los seguidores del programa, que esperan un duelo parejo y cargado de tensión. La rivalidad amistosa y el talento de ambos participantes son garantía de un enfrentamiento memorable.

Para acompañarlos en esta edición especial, estarán como invitados Yayo Guridi, Magui Bravi, Nazareno Casero y Flor Vigna. Una combinación de figuras del espectáculo y campeones históricos que refuerzan la emoción de este regreso del clásico televisivo conducido por Iván de Pineda.