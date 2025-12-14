Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone Una secuela que mezcla humor, acción y criaturas letales en un viaje por un Estados Unidos devastado. + Seguir en







La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una comedia de terror que está capturando la atención de los suscriptores con su mezcla de humor y acción. La plataforma sumó Zombieland: Tiro de gracia, una producción estadounidense de 2019 dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin que logró un buen reconocimiento gracias a su propuesta.

Este título se estrenó el 1 de diciembre de 2025 en el gigante del streaming, ubicándose rápidamente entre las mejores películas disponibles en el catálogo.

La película, con una duración de apenas 1 hora y 39 minutos, es la secuela que retoma el característico sentido del humor que hizo famosa a la primera entrega, pero llevándolo a un nivel superior. El grupo de cazadores de zombis regresa con una propuesta que equilibra perfectamente el terror, la comedia y la acción en un formato accesible y entretenido.

Zombieland: Tiro de gracia Zombieland: Tiro de gracia Zombieland: Tiro de gracia mantiene el espíritu de la franquicia al presentar situaciones absurdas y diálogos ingeniosos mientras los protagonistas enfrentan nuevas amenazas en un Estados Unidos postapocalíptico. Con un elenco que incluye además a Rosario Dawson, Zoey Deutch y Luke Wilson, la producción ofrece una experiencia cinematográfica que mezcla efectos especiales de calidad con momentos de humor ácido, consolidándose como una opción perfecta para quienes buscan entretenimiento este fin de semana.

Netflix: sinopsis de Zombieland: Tiro de gracia Zombieland: Tiro de gracia sigue al grupo de cazadores de zombis que vuelve para encontrarse con supervivientes y luchar contra un nuevo tipo de muertos vivientes. Empleando el característico sentido del humor de la franquicia, los protagonistas tendrán que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de zombis que evolucionaron desde lo sucedido hace algunos años. Estas criaturas presentan capacidades mejoradas y comportamientos impredecibles que obligan al grupo a adaptar sus estrategias de supervivencia.

Además de enfrentar a los muertos vivientes evolucionados, el cuarteto debe lidiar con algunos supervivientes humanos que encuentran en el camino, generando situaciones cómicas y tensas. Pero por encima de todo, tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos mismos, ya que las diferencias de personalidad y los conflictos internos amenazan con ser tan peligrosos como las amenazas externas. Zombieland: Tiro de gracia Zombieland: Tiro de gracia Tráiler de Zombieland: Tiro de gracia Embed - ZOMBIELAND: TIRO DE GRACIA | Tráiler oficial en español (HD) Reparto de Zombieland: Tiro de gracia Woody Harrelson como Tallahassee

Jesse Eisenberg como Columbus

Emma Stone como Wichita

Abigail Breslin como Little Rock

Rosario Dawson como Nevada

Zoey Deutch como Madison

Luke Wilson como Albuquerque

Avan Jogia como Berkeley

Thomas Middleditch como Flagstaff