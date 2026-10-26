Se viralizó el último mensaje del streamer El Komanche tras su fallecimiento Su muerte volvió a poner en debate el acoso y la toxicidad en las plataformas digitales que excedió el mundo del streaming. Agregar C5N en









Los contenidos en los días previos a su fallecimiento llamaron la atención de sus seguidores. Redes sociales

Después de conocerse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, sus seguidores comenzaron a revisar sus últimas publicaciones en redes sociales y encontraron un mensaje que rápidamente se viralizó. El 19 de octubre, el streamer salvadoreño de 30 años había escrito en X: "Los días simplemente no mejoran". La frase sumó millones de visualizaciones en pocas horas luego de trascender que había sido encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México.

Aunque muchos usuarios interpretaron esas palabras como una posible señal de que atravesaba un momento difícil, el mensaje por sí solo no permite establecer una relación directa con las circunstancias de su muerte. Lo que sí generó fue una gran cantidad de reacciones en toda la comunidad del streaming, donde El Komanche era una figura conocida por sus colaboraciones con Ibai Llanos, El Rubius y Coscu, entre otros.

Los días previos a su fallecimiento también llamaron la atención de sus seguidores. El 16 de octubre había publicado en X el mensaje "HOLA BUENAS" con un enlace a su canal de Kick, y ese mismo día comentó en tono distendido "No me jodas llegaron los autos voladores". Su última transmisión en esa plataforma estuvo dedicada al videojuego Elden Ring y llevaba por título "Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar", una frase que también fue objeto de múltiples lecturas por parte de sus fans luego de conocerse la noticia.

Redes sociales De qué murió El Komanche Las circunstancias exactas de la muerte de El Komanche no fueron detalladas oficialmente, pero su representante Byron Reyes hizo alusión al bullying y al acoso en internet como factores que habrían influido en el desenlace. "Ahora me pongo a pensar que recibió tanto hate desde hace años. Por favor seamos más conscientes de lo que ponemos", escribió Reyes en sus historias de Instagram. "El bullying a cualquier escala no es un juego", remarcó.

En esa misma línea se expresó Coscu, uno de los streamers más cercanos al salvadoreño. "RIP Komanche. Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame", escribió en X. Y agregó: "Me da pena pensar que por odio y por hostigamiento de internet una persona puede llegar a lo peor. Consejo: no crean todo lo que un usuario anónimo publica. El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca".

Instagram: elkomanche En los meses previos, El Komanche había atravesado diferentes controversias. En septiembre de 2026 recibió acusaciones de presunto acoso por parte de algunas influencers. En enero de ese mismo año anunció su salida de Twitch: "Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma", escribió entonces. Y en noviembre de 2025 había recibido una suspensión de siete días luego de comentarios considerados racistas. Todos esos episodios volvieron a circular en las redes al conocerse su muerte. AuronPlay fue uno de los que expresó el dolor más personal. "Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas cuatro días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a extrañar y el vacío que dejas en mí, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho", escribió el español, recordando charlas que compartieron en el jardín de su casa donde hablaron, entre otras cosas, del lanzamiento de GTA VI. Ibai Llanos reposteó el mensaje y sumó su despedida: "Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida".