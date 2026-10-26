El desubicado comentario de Donald Trump sobre el cuerpo de la rapera Nicki Minaj: "Tiene un c... hermoso" El presidente de Estados Unidos hablaba en un acto partidario en Port Huron, Michigan, cuando sorprendió al referirse a la artista. "Es imposible no mirarlo", aseguró. Por Agregar C5N en









Donald Trump y una nueva polémica por sus comentarios. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a levantar polémica luego de hacer un comentario público sobre el trasero de la rapera Nicki Minaj durante un encuentro partidario en Port Huron, Michigan, donde habló de su apariencia física frente a los asistentes y luego le pidió que se pusiera de pie.

"Por cierto, vi un culo increíblemente hermoso: el de Nicki Minaj. Es imposible no mirarlo. ¡Levantate! Es imposible no mirarlo", expresó el mandatario, en un evento de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Luego, ante la reacción favorable de los participantes del acto y la negativa de la artista a ponerse de pie, planteó: "Esperemos que Nicki no se sintiera ofendida, pero la amamos, ha estado con nosotros mucho tiempo".

"Antes miré un culo hermoso, el de Nicki Minaj"El comentario de Donald Trump durante un discurso en Port Huron, Michigan, sobre la rapera. — Corta (@somoscorta) October 26, 2026 Tras las declaraciones del mandatario, la intérprete musical se subió al escenario y no solo no se mostró ofendida por los polémicos dichos de Trump, sino que reivindicó su apoyo para las elecciones del próximo mes.

"¡Amamos a Trump!" aseguró la cantante. Minaj expresó su respaldo al presidente y aseguró sentirse "muy honrada" de trabajar con él, a quien definió como un símbolo de "resiliencia". Además, cuestionó la exposición de los niños a los tratamientos de cambio de sexo y sostuvo que, desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca, cambió la energía del país. "Muchas personas estaban empezando a rendirse un poco. Desde que él ha vuelto, ha cambiado la energía de nuestro país. ¡Un futuro por el que esperar con ilusión!", afirmó la rapera.

Quién es Nicki Minaj, la rapera que recibió un comentario sobre su cuerpo de parte de Donald Trump Minaj, nacida en Trinidad y Tobago y criada en Queens, Nueva York, es una de las figuras más reconocidas del rap internacional, con éxitos como Super Bass, Anaconda y Starships. Pese a haberse mostrado crítica durante su primer mandato, en los últimos meses la artista manifestó públicamente su apoyo a Trump y defendió la importancia de que el presidente cuente con una mayoría legislativa favorable para avanzar con su agenda. Nicki Minaj y su creciente apoyo a Donald Trump.