Video: Javier Milei hizo un "six-seven" en el balcón de la Casa Rosada Luego de una reunión de Gabinete clave tras el balotaje en Brasil, en el que Lula da Silva logró una histórica remontada para lograr la reelección, el Presidente hizo el meme que saltó a la fama por las batallas de farmear aura. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei protagonizó una llamativa escena este lunes al asomarse al balcón de la Casa Rosada junto a integrantes de su Gabinete y hacer el gesto conocido como “six seven” frente a un grupo de jóvenes que recorría Plaza de Mayo.

La secuencia comenzó cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, realizó el ademán ante los estudiantes. Luego, Milei siguió la iniciativa y repitió el gesto entre risas, en una escena que llamó la atención por el uso de un fenómeno viral entre los jóvenes en el ámbito de la sede del Gobierno nacional.

En el balcón también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; los ministros Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Javier Milei tirando el six seven en el balcón de Casa Rosada kjj

Gordo dejá de pelotudear que sos el único presidente de Latinoamérica que todavía no reconoció el triunfo de Lula. Ponete a hacer tu trabajo pic.twitter.com/PLn8UYgZks — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 26, 2026 Qué significa el “six seven” “Six seven”, seis siete, en inglés, es una expresión viral entre adolescentes y jóvenes, popularizada en redes sociales como TikTok y en videos vinculados al básquet. El fenómeno incluye la repetición de la frase y un movimiento de manos que alterna ambas palmas hacia arriba y abajo.

Su significado no es preciso: suele utilizarse como una referencia humorística, un código compartido entre jóvenes o una respuesta sin un sentido concreto. Su popularidad se extendió a partir de videos y memes, hasta convertirse en una tendencia reconocible en las redes sociales.

Milei todavía no felicitó a Lula por su triunfo en Brasil La escena en el balcón de la Casa Rosada se produjo en medio del silencio de Milei frente a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario argentino todavía no había felicitado públicamente al líder del Partido de los Trabajadores, quien se impuso en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro. Mientras tanto, distintos presidentes de la región, incluidos dirigentes de derecha, ya habían reconocido el resultado y enviado sus saludos al mandatario brasileño. Entre ellos estuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el mandatario de Chile, José Antonio Kast, y el de Paraguay, Santiago Peña.