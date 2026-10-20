Paula Chaves apuró a Pedro Alfonso por los besos que le dio a una famosa actriz y cantante La conductora encaró sin filtro al padre de sus hijos por su actuación en la televisión. Agregar C5N en









La pareja vivió un particular momento en el programa de OLGA.

Durante su visita al ciclo Sería Increíble, transmitido por la señal de streaming Olga bajo la conducción de Nati Jota, la pareja conformada por Pedro Alfonso y Paula Chaves volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En esta oportunidad, el matrimonio compartió mesa con Natalie Pérez, la artista con quien el productor televisivo entabló un vínculo actoral dentro de ficciones como Esperanza mía y Las Estrellas. El reencuentro sirvió de disparador para que la modelo expusiera entre risas viejos reclamos vinculados a las escenas románticas.

Sin rodeos ni tapujos, la conductora rememoró el momento en que confrontó a la exintegrante del elenco por las secuencias de amor en la pantalla chica. "Una vez Natalie vino y me dijo: '¿Podés dejar de hablar del beso que me di con Pedro? Porque yo me pongo re nerviosa'. Yo lo digo jodiendo", comenzó contando Paula entre risas. No obstante, la modelo profundizó su descargo sobre la destreza interpretativa de su esposo: "Igual quiero decir que para mí él no sabía besar en ficción y debe haber sido incómodo para ella también tener un actor inexperto que te coma la boca innecesariamente".

Frente a la picante acusación, la actriz invitada intercedió para desdramatizar la situación y señalar que ese tipo de tomas siempre resultan complejas para cualquier profesional. Por su parte, el excontractor de ideas del Sur ensayó una defensa sobre sus inicios en la actuación. "Nadie me explicó. Yo llegué a Esperanza mía, que era el chico de El Bailando, y mi primer beso fue con Natalie. Cuando me llegó el libreto y leo 'beso', me puse muy nervioso, no quería decir nada", recordó el productor, valorando además la ayuda de su compañera.

Para cerrar el divertido cruce, Chaves terminó admitiendo la inestabilidad emocional y los celos que experimentó en aquella época al observar a su pareja besando a otra mujer en televisión. "En aquel momento creo que me molestaba, yo estaba recién parida", confesó la modelo. A su vez, relató la vivencia desde su hogar cuidando a su hija recién nacida: "La veo a Natalie en la escena del auto, con la cámara de atrás, yo en casa con la bebé chiquita. Él, nervioso, ¿viste cuando alguien se pone verborrágico? Bueno, él se puso así en el beso", relató la conductora.

La pregunta de Paula Chaves que incomodó a Pedro Alfonso y Natalie Pérez A medida que se desarrollaba la picante charla en la mesa de streaming, la incomodidad de Pedro Alfonso fue en aumento tras las picantes revelaciones expresadas por su esposa. Sin perder el tono jocoso pero visiblemente acorralado por los cuestionamientos sobre sus dotes actorales en las ficciones de televisión, el productor televisivo manifestó su malestar en vivo frente al resto del equipo. "¡Qué mal la estoy pasando! Estás criticando mi trabajo, me estás tratando de mal actor, de pajer un poco. O sea, todo mal", lanzo, desatando las risas inmediatas de los presentes en el estudio.

Cuando el tenso debate parecía haber concluido, Paula Chaves sorprendió a todos los presentes al formular un interrogante sin filtro para despejar una duda histórica sobre las escenas de amor. La modelo apuntó de lleno contra la invitada especial para consultar sobre la técnica utilizada por su pareja durante el rodaje de las ficciones. "¿Pedro en esa escena amagó a meter la lengua?", quiso saber la modelo, dejando totalmente atónitos a sus acompañantes en el programa de transmisión. Lejos de dudar o esquivar la filosa pregunta, Natalie Pérez reaccionó de manera instantánea para despejar cualquier tipo de sospecha retroactiva. La actriz y cantante respondió con un categórico "¡Noooo!", certificando de forma definitiva que no existió ningún exceso profesional por parte del productor en aquellas grabaciones. De este modo, lo que inició como una simple anécdota del pasado culminó en un imperdible e hilarante pase entre las tres reconocidas figuras.