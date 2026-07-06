Qué dicen los críticos de La Odisea, la nueva película de Cristopher Nolan

La adaptación del director británico del clásico de Homero desató un vendaval de análisis y reacciones por parte de especialistas de todo el mundo. En una decisión sorprendente, Nolan eligió blindarse del ruido digital y convocó solo a críticos de cine para mostrar el adelanto de su esperada película.

Desde que Christopher Nolan anunció su versión de La Odisea, el ruido no paró y desde entonces las discusiones y los largos debates giraron en torno a si se puede llevar la épica griega al cine IMAX sin traicionar al legendario relato de Homero.

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Además, hubo críticas por la diversidad del reparto y hasta acusaciones de “reinterpretación progresista”. En pocas palabras las redes sociales se convirtieron en un ring abierto donde poco se habla de cine, ya que los influencers se quedaron afuera de las primeras proyecciones, sólo los críticos especializados en cine tuvieron el privilegio.

Nolan volvió a la carga con La Odisea, una apuesta tan desmesurada como irresistible y la primera versión rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm d e la saga homérica. Con un elenco de lujo — Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway , Robert Pattinson , Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron—, el director británico se animó a mezclar mitología, acción y épica visual en una producción que promete ser un viaje alrededor del mundo y al mismo tiempo un espectáculo de inmersión total.

Lo curioso es que, esta vez, los influencers que suelen marcar el pulso de las redes quedaron afuera: Universal decidió que las primeras impresiones las den los críticos de cine y la prensa especializad a, no los creadores de contenido que inundan TikTok y YouTube con elogios instantáneos.

La jugada fue celebrada en el mundo de la crítica y, de paso, encendió aún más la polémica digital ya que nunca hubo tanto hate para una película que ni siquiera llegó a la pantalla.

"Épica nivel Nolan y mucho más", escribió en su cuenta de X el crítico de C5N Mariano Ojeda y destacó la performance del actor Matt Damon. Su crítica coincidió con las de otros especialistas que señalaron a la apuesta de Nolan como un logro impresionante con "secuencias espectaculares".

PRIMERAS IMPRESIONES DE #LAODISEA.

Me gustó mucho. Épica nivel Nolan y mucho más. Gigante en todos los sentidos, con un grandísimo trabajo de Matt Damon y, cuando juega al body horror, algo nuevo en el director, le sale increíble. ¡Mírenla en IMAX! pic.twitter.com/jWL2rYm6uK — Mariano Ojeda (@MarianoOjeda_) July 6, 2026

Otros de los puntos fuertes del film que metió el director es lo que en cine se llama body horror, que básicamente es mostrar el cuerpo sufriendo y transformándose de maneras que te incomodan. Si bien no lo hace como Cronenberg con sangre y vísceras, lo lleva a un terreno más psicológico y visual: cuerpos quebrados, castigos que se sienten en la piel y monstruos que parecen pesadillas palpables.

Se trata de un recurso para que el espectador sienta el dolor y el miedo de los personajes, como si estuviera ahí, atrapado en esa pesadilla. Y con el formato IMAX, todo se ve más grande, más cercano y más opresivo: no es solo una aventura mitológica, es un viaje que se convierte en pura tensión física y mental.

Christopher Nolan's #TheOdyssey is an absolute triumph and a crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time. It feels like everything Nolan has been working toward with IMAX has culminated here. The production design is incredible, the action is… pic.twitter.com/yLxocUEEdn — Erik Davis (@ErikDavis) July 6, 2026

“Es la obra cumbre de Christopher Nolan. Se entrega por completo al mito y es algo totalmente distinto a todo lo que ha hecho anteriormente. Es una película extraña y de una belleza deslumbrante, en la que el reparto ofrece las mejores interpretaciones de sus carreras. Haz todo lo posible por verla en IMAX 70 mm”, expresó otro crítico cinematográfico.

Nolan agarró la historia clásica y le metió un toque de terror corporal para que no sea solo una epopeya de héroes y monstruos, sino también un descenso a lo más incómodo del cuerpo y la mente.

THE ODYSSEY is a staggering achievement. It boasts spectacular & even terrifying set pieces that feel like Christopher Nolan fully embracing the horrors of Greek mythology. Yet, how he tastefully recontextualizes the story for the modern day is what has kept my head buzzing (1/2) pic.twitter.com/x1GJbwSOEK — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) July 6, 2026

Influencers afuera

La polémica empezó antes del estreno cuando Universal decidió dejar afuera a los creadores de contenidos que inundan las redes sociales. Quienes celebraron la movida de la productora fueron los especialistas en cine como Scott Mantz, cofundador de la Asociación de Críticos de Hollywood, que lo dijo sin vueltas: “¡¡BIEN!! Porque TODO EL MUNDO sabe que esas supuestas reacciones de influencers en las redes sociales son UNA COMPLETA TONTERÍA”.

Por su parte, David Ehrlich, de IndieWire, se lo tomó con humor y tiró en X que “Esto es lo que Homero habría querido”. Y Kristen Lopez, editora de The Film Maven, remató: “¡Bien por Universal! Será interesante ver si otros estudios siguen su ejemplo, aunque pienso que no será así”.

Tim Grierson, de Screen International, fue más serio y calificó la decisión como “audaz”. Para él, Hollywood venía relegando a los críticos en favor de los creadores de contenido, instalando la idea de que las superproducciones son “para los fans, no para los críticos”.

People

Ahora, con La Odisea, Nolan parece desafiar a esas “deidades” de la taquilla como Ulises a los dioses del Olimpo y el estreno del 16 de julio de 2026 ya se perfila como el evento cinematográfico del año, un clásico fundacional contado con la grandilocuencia y precisión técnica que solo el británico sabe desplegar.