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Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden en medio de un megafestejo secreto

La cantante y la estrella de la NFL se unieron en matrimonio bajo un absoluto hermetismo y un fuerte operativo de seguridad. La boda contó con 2000 invitados, según la prensa local.

Las pantallas de New York tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Las pantallas de New York tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Este viernes se llevó a cabo la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, consagrándose como uno de los eventos más importantes de la farándula mundial en este año. Como era de esperarse, la pareja intentó por todos los medios que su casamiento se realizara de la forma más privada posible y sin filtraciones de la prensa.

La pareja se conocieron en el verano de 2023 a través de un acercamiento romántico iniciado por el jugador de la NFL.
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Sin embargo, en medio de ese contexto de férreo hermetismo, el portavoz de la cantante confirmó oficialmente que la pareja ya dio el "sí". Además, una de las pantallas del Madison Square Garden, el emblemático recinto de Nueva York donde se celebró el enlace, anunció la unión con la frase “Recién casados”.

La histórica publicista de la artista, Tree Paine reveló que los atuendos nupciales de Swift y Kelce fueron piezas exclusivas de Christian Dior Alta Costura, diseñadas por Jonathan Anderson en estrecha colaboración con los novios, complementadas con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. Para coronar su look, la intérprete de Lover lució joyas de la firma Cartier.

Taylor Swift y Travis Kelce ya dieron el s&iacute;.

Taylor Swift y Travis Kelce ya dieron el sí.

Detalles de la ceremonia y roles familiares

La íntima ceremonia fue oficiada por el reconocido actor y amigo cercano de la pareja, Adam Sandler. En la misma línea, la boda se destacó por romper con algunas tradiciones clásicas: no hubo damas de honor ni padrinos convencionales. En su lugar, el hermano de la cantante, Austin Swift, ofició como “hombre de honor”, mientras que el hermano del jugador de la NFL, Jason Kelce, cumplió el rol de “mejor hombre”.

Invitados VIP y un homenaje icónico de Nueva York

El evento congregó a la élite del deporte, la música y Hollywood. Numerosos jugadores de fútbol americano y compañeros de Kelce, así como colaboradores musicales de Swift y destacadas figuras del cine —entre ellas la pareja de Ethan y Ryan Hawke—, fueron vistos asistiendo primero a una cena reducida el jueves por la noche y luego ingresando a la multitudinaria fiesta de este viernes.

Según un memorando interno de la policía difundido por medios locales, se espera que la recepción y los festejos se prolonguen hasta altas horas de la madrugada, estimando su finalización alrededor de las cuatro de la mañana.

Los monumentos de Nueva York decidieron formar parte de las tradiciones: el Empire State anunció de manera oficial que iluminaría su silueta de color azul durante toda la noche, convirtiéndose de forma simbólica en el "algo azul" que toda novia necesita para la buena fortuna.

La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La revista Variety precisó que las personas invitadas recibieron invitaciones digitales personalizadas con marcas de agua y debieron firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) para evitar cualquier filtración.

Varias fuentes consultadas por el medio especializado en cine y cultura pop señalaron que muchos de los asistentes todavía desconocen el código de vestimenta o la temática de la fiesta. Solo recibieron la indicación de estar en Nueva York con anticipación y esperar nuevas instrucciones. "Eran muy pocos los detalles que conocíamos", aseguró una de las personas consultadas.

Según Variety, entre las personas invitadas se encontrarían:

  • Bob Iger, Dana Walden y David Greenbaum, vinculados a Disney.
  • El director Steven Spielberg.
  • El CEO de AMC Theatres, Adam Aron.
  • Miranda Lambert.
  • Kelsea Ballerini.
  • Kane Brown.
  • Maren Morris.
  • Little Big Town.
  • Los productores Jack Antonoff, Max Martin, Shellback y Aaron Dessner.
  • Selena Gomez.
  • Sabrina Carpenter.
  • Ed Sheeran.
  • Ice Spice.
  • Las hermanas Haim.
  • Las hermanas Hadid.
  • Jay-Z.
  • Beyoncé.
  • Harry Styles.

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