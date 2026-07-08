En medio de negociaciones, Javier Milei viaja a Tucumán y se encuentra con gobernadores

Después de dos años, el presidente llegará esta noche a la provincia y tiene previsto reunirse con los trece mandatarios que asistan al evento en una muestra de buena voluntad para destrabar el diálogo con las provincias. También participarán Luis Caputo y Diego Santilli. Victoria Villarruel, la invitada de la discordia.

A dos años de la firma del obsoleto Pacto de Mayo, el decálogo con el que Javier Milei buscó refundar el estado nacional durante su primer período en la Casa Rosada, este miércoles el presidente viajará a Tucumán por segunda vez en toda su gestión para participar del acto oficial para celebrar el 210 aniversario del Día de la Independencia.

Con la discusión por la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como eje central de la agenda parlamentaria del oficialismo, el jefe de estado buscará montar una nueva foto con los gobernadores presentes a los que el oficialismo buscará seducir para que colaboren con los votos de la reforma política en el Congreso.

El primer mandatario saldrá desde Aeroparque a las 20 horas de este miércoles y tiene prevista la llegada a la provincia norteña para pasadas las 22, donde será recibido por el anfitrión Osvaldo Jaldo , la intendenta de Tucumán, Rossana Chahla , el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y el director del Museo de la Casa Histórica, Javier Vázquez . Con los tiempos justos, está previsto que Milei se reúna a solas con los trece gobernadores que viajan a Tucumán en una muestra de agradecimiento por apoyar su gestión. De la misma, también participarían el jefe de gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , en una muestra de voluntad del oficialismo por encontrar acuerdos para avanzar con la modificación de la ley electoral. Sería en este marco donde se tomaría la foto que el oficialismo luego utilizará para condicionar acuerdos electorales.

Una vez finalizado ese encuentro, el presidente y los mandatarios se dirigirán a la Casa Histórica para comenzar la vigilia , que incluirá la firma del Libro Histórico, la entrega de una ofrenda floral a los Próceres de la patria y la entonación de la Diana de Gloria a cargo de Granaderos. Cuando den las doce de la noche, comenzará la cadena nacional en la que Milei brindará un discurso de casi una hora en el que recorrerá los hitos de su gestión y reconocerá la labor de los libertadores de la patria.

Junto al presidente y la secretaria general, Karina Milei , viajarán todos sus ministros, quienes partirán en comitiva en un avión aparte rumbo a la provincia. También, ya confirmaron su participación los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza); Gustavo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco); Elías Suárez (Santiago del Estero) y la vicegobernadora Myrian Prunotto (Córdoba).

Tensión por la presencia de Victoria Villarruel

Quien también dirá presente esta noche será la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue personalmente invitada por Jaldo a participar del acto oficial. Ésta será la segunda vez en poco más de tres semanas que la cúpula del Ejecutivo se encontrará en un evento tras más de dos años distanciados. Tal como ocurrió durante la celebración del Día de la Bandera en Santa Fe, y por pedido expreso de Karina Milei, la vicepresidenta y Milei estarán alejados uno del otro y, según diagramó Ceremonial y Protocolo, evitarán a toda costa cruzarse.

Al día siguiente del evento oficial, según confirmaron a C5N fuentes del entorno de la titular del Senado, Villarruel tiene previsto realizar una recorrida en un “establecimiento productivo”, en otro gesto que busca marcar las diferencias diametrales que existen entre los ejercicios políticos del Ejecutivo. Milei, por su parte, una vez finalizado el acto retomará su agenda en la Ciudad, donde participará de la ceremonia del Tedeum organizada en la Catedral Metropolitana.

Pese a las presencias, las ausencias también se llevan la marca. Este miércoles, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) visitó a Santilli en la Casa Rosada y, pese a quebrar la inercia de distanciamiento que el santafesino venía teniendo con el gobierno nacional, el gobernador dialogó con el ministro coordinador sobre la posibilidad de eliminar las PASO, instancia que el mandatario le advirtió que deberá debatir internamente con los otros cinco caciques que gobiernan bajo el sello de la Unión Cívica Radical. Como contó este medio, Pullaro, Cornejo, Valdés, Zdero y Sadir se encontrarán en los próximos días para unificar posturas y trabajar en una propuesta que les sea beneficiosa a todas las partes.

Las significativos ausencias de Pullaro y Jorge Macri

Más allá de la visita a Balcarce 50, el gobernador de Santa Fe ya avisó que no viajará esta noche a Tucumán para formar parte del auto homenaje del presidente. Según pudo confirmar C5N, tampoco lo hará el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien atraviesa una fuerte avanzada libertaria en su territorio que amenaza con poner en jaque sus sueños de reelección. El alcalde porteño se convirtió en el principal blanco de Karina, quien habilitó a su mano derecha Pilar Ramírez a limar cuanto le sea posible la gestión del ex intendente de Vicente López. Pese a que el diálogo parecería poder aceitarse con el desembarco del ex macrista a la jefatura de gabinete, lo cierto es que desde la Ciudad advierten que aún no está claro que el PRO y LLA compitan juntos en la elección local.

En tanto, Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintella (La Rioja); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Zillioto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa) tampoco participarán del evento. Estos últimos se ubican entre los mandatarios más opositores a la gestión libertaria y con quienes el oficialismo prácticamente no tiene diálogo.