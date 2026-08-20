IR A
IR A

Se supo quién filtró el polémico video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Despedila"

Una reconocida periodista contó toda la verdad en el ciclo de espectáculos de canal 13. ¿De quién se trata?

Se supo quien filtró el video de las menores durante un ataque de llanto.

Se supo quien filtró el video de las menores durante un ataque de llanto.

Redes sociales
Las hermanas Nara mantienen una relación muy cercana. 
Te puede interesar:

Wanda Nara saludó a Zaira por sus 38 años con un álbum de fotos: qué dijo

Semanas atrás los medios se mostraron horrorizados con un video de Isabella y Francesca discutiendo y llorando con su abuela Nora Colosimo. Previo a la viralización la panelista del ciclo de espectáculos se habia referido a las imágenes que le habían llegado y conmovida por la escena decidió no pasarlas al aire.

Para la mala suerte de las menores, las imágenes terminaron saliendo a la luz y ocasionó una guerra virtual entre la empresaria y el exfutbolista.

La periodista que se mantuvo en su postura, finalmente durante la mañana de este miércoles decidió revelar quien hizo llegar ese material a la prensa. “Viene del lado de Icardi. Tiene nombre y apellido”, sostuvo Fernanda.

La periodista le habló directamente al futbolista.

La periodista le habló directamente al futbolista.

“Tengo confirmado que la que filtró el video es Elba Marcovecchio, es una intimidad mía que no quiero revelar, pero lo sé”, lanzó tajante Fernanda en el programa de El Trece.

De acuerdo con sus palabras, la fuente es segura, por lo que no tiene problema en defender sus palabras ante la justicia: “Si Elba me lleva a la Justicia tengo las pruebas de que fue ella”.

“Me parece un horror que lo haya filtrado a los medios”, cuestionó el gesto de las abogadas: “Ellas no trabajan para Mauro Icardi, trabajan para los medios y para ganar plata”.

A modo de cierre, justificó su postura debido a los insultos que recibió en las redes sociales: "Yo me enojé cuando se filtró, me angustié un montón. Entendí que no era yo la responsable, yo no lo viralicé. Estaba angustiada porque encima me puteaban en redes”.

Aseguran que Nora Colosimo, influyó en sus nietas para que hablen mal de Mauro Icardi

Aseguran que Nora Colosimo, influyó en sus nietas para que hablen mal de Mauro Icardi

Fernanda Iglesias destapó las infidelidades de Diego Latorre: "Él no le hace asco a nada"

Fernanda Iglesias empezó con todo en el debut de su programa de streaming Fernanda al Hueso y se refirió a los rumores de infidelidad que, tiempo atrás, había instalado Mauro Icardi cuando apuntó sin piedad contra Yanina Latorre.

En medio de los fuertes cruces virtuales con la conductora de Sálvese Quien Pueda, el futbolista había deslizado la existencia de una supuesta amante de Diego Latorre, una versión que volvió a quedar en el centro de la escena. "La primera pista: vecina", había escrito en una placa negra.

Durante su programa de este viernes, Iglesias volvió a citar la información, se refirió a los rumores sobre la misteriosa mujer en Miami y fue contundente. "Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami", reveló y fue más allá: "Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar", lanzó en vivo.

Luego, fue todavía más contundente al hablar sobre las múltiples infidelidades del comentarista hacia Yanina Latorre. "Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito", dijo entre risas.

Yanina y su familia.

Yanina y su familia.

Además, contó que recibió el mensaje de una mujer que aseguró haber mantenido un vínculo paralelo con él durante varios años. "Me escribió una señoraque era una mami del colegio, que Yanina la conoce y que me dijo: 'Yanina me odia porque tenía una sospecha de que tuve una relación de cuatro años con Diego Latorre', o sea, una relación paralela", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aseguran que Maxi López intentó coquetear con una modelo.

Aseguran que Maxi López se mensajeó con otra mujer mientras estaba con Daniela Christiansson: "Me mandó fotos desnudo"

Guerra entre Wanda Nara y la China Suárez.

Feroz guerra: la foto picante de la China Suárez contra Wanda Nara

La conductora quiere prohibirle el contacto con las dos niñas, además lo mando a terapia.

La dura respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras el pedido de suspender el vinculo con sus hijas

Wanda le confesó a Eka que Mauro Icardi no miraba a otras cuando estaba con ella.

"Me sorprende...": revelaron la confesión que le hizo Wanda Nara a la enemiga de la China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Dejen de mirar para otro lado": Mauro Icardi explotó por el video de sus hijas angustiadas con Wanda Nara

La empresaria tendrá a una de sus exparejas en el famoso reality.

Se filtró quién es el otro ex de Wanda Nara confirmado para participar en MasterChef Celebrity

últimas noticias

La morosidad se convirtió en un problema nacional. 

El drama de los millones de argentinos endeudados: "Solo tomo deuda para comprar comida"

Hace 4 minutos
Las primeras imágenes que dejó el sismo que sacudió Perú.

Terremoto en Perú: un sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur del país

Hace 5 minutos
El primer juicio por la muerte de Maradona fue suspendido.

"No lo van a voltear", el fiscal defendió la continuidad del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Hace 32 minutos
Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indeminización de la familia del cantante

Hace 33 minutos
La Reini volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.

Sofía Gonet confesó la fortuna que gastó en un pantalón y explotaron las redes

Hace 38 minutos