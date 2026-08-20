Se supo quién filtró el polémico video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Despedila"

Una reconocida periodista contó toda la verdad en el ciclo de espectáculos de canal 13. ¿De quién se trata?

Se supo quien filtró el video de las menores durante un ataque de llanto.

Fernanda Iglesias reveló al aire del programa Puro Show, quien filtró el video en el que se ve a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de un ataque de crisis.

Wanda Nara saludó a Zaira por sus 38 años con un álbum de fotos: qué dijo

Semanas atrás los medios se mostraron horrorizados con un video de I sabella y Francesca discutiendo y llorando con su abuela Nora Colosimo. Previo a la viralización la panelista del ciclo de espectáculos se habia referido a las imágenes que le habían llegado y conmovida por la escena decidió no pasarlas al aire.

Para la mala suerte de las menores, las imágenes terminaron saliendo a la luz y o casionó una guerra virtual entre la empresaria y el exfutbolista.

La periodista que se mantuvo en su postura, finalmente durante la mañana de este miércoles decidió revelar quien hizo llegar ese material a la prensa. “Viene del lado de Icardi. Tiene nombre y apellido”, sostuvo Fernanda.

“Tengo confirmado que la que filtró el video es Elba Marcovecchio, es una intimidad mía que no quiero revelar, pero lo sé”, lanzó tajante Fernanda en el programa de El Trece.

De acuerdo con sus palabras, la fuente es segura, por lo que no tiene problema en defender sus palabras ante la justicia: “Si Elba me lleva a la Justicia tengo las pruebas de que fue ella”.

“Me parece un horror que lo haya filtrado a los medios”, cuestionó el gesto de las abogadas: “Ellas no trabajan para Mauro Icardi, trabajan para los medios y para ganar plata”.

A modo de cierre, justificó su postura debido a los insultos que recibió en las redes sociales: "Yo me enojé cuando se filtró, me angustié un montón. Entendí que no era yo la responsable, yo no lo viralicé. Estaba angustiada porque encima me puteaban en redes”.

Aseguran que Nora Colosimo, influyó en sus nietas para que hablen mal de Mauro Icardi

Fernanda Iglesias destapó las infidelidades de Diego Latorre: "Él no le hace asco a nada"

Fernanda Iglesias empezó con todo en el debut de su programa de streaming Fernanda al Hueso y se refirió a los rumores de infidelidad que, tiempo atrás, había instalado Mauro Icardi cuando apuntó sin piedad contra Yanina Latorre.

En medio de los fuertes cruces virtuales con la conductora de Sálvese Quien Pueda, el futbolista había deslizado la existencia de una supuesta amante de Diego Latorre, una versión que volvió a quedar en el centro de la escena. "La primera pista: vecina", había escrito en una placa negra.

LA RELACIÓN PARALELA DE DIEGO LATORRE



El exfutbolista habría tenido una relación de CUATRO AÑOS con una mami del colegio de sus hijos.



@ferigleok #FernandaAlHueso pic.twitter.com/Nza4YDU9yf — LOVE/ST (@somoslovest) August 7, 2026

Durante su programa de este viernes, Iglesias volvió a citar la información, se refirió a los rumores sobre la misteriosa mujer en Miami y fue contundente. "Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami", reveló y fue más allá: "Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar", lanzó en vivo.

Luego, fue todavía más contundente al hablar sobre las múltiples infidelidades del comentarista hacia Yanina Latorre. "Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito", dijo entre risas.

Yanina y su familia.

Además, contó que recibió el mensaje de una mujer que aseguró haber mantenido un vínculo paralelo con él durante varios años. "Me escribió una señoraque era una mami del colegio, que Yanina la conoce y que me dijo: 'Yanina me odia porque tenía una sospecha de que tuve una relación de cuatro años con Diego Latorre', o sea, una relación paralela", concluyó.