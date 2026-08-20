20 de agosto de 2026 Inicio
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Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indeminización de la familia del cantante

La Justicia desestimó el reclamo de los herederos de Sergio Denis contra el Teatro Mercedes Sosa, ATSA y Raúl Armisen por fallas de seguridad y negligencia. Determinaron que fue por una mala maniobra del artista.

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Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

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A más de seis años del trágico accidente que terminó en la muerte de Sergio Denis, se conoció el resultado de la demanda de los tres hijos del cantante, Federico, Bárbara y María Victoria Hoffmann.

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El juez declaró de oficio que el reclamo, que buscaba una reparación económica dirigida al Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen, quedó completamente desestimado.

El análisis de lo ocurrido el 11 de marzo de 2019 sobre el escenario del teatro de San Miguel de Tucumán. Los peritajes fueron determinantes para eximir de culpa a los organizadores del lugar. Los peritajes confirmaron que, mientras interpretaba su repertorio, el cantante caminó para atrás mirando al público, sin seguir la trayectoria de sus pasos, lo que provocó su caída al foso de la orquesta, a una altura aproximada de 3 metros, según detalló el periodista Martín Candalaft en DDM, en América.

El dicamen habla de "autopuesta en peligro" y "hecho de la víctima" y desestimó que no hubo negligencia ni falla de las medidas de seguridad que se le puedan atribuir al teatro o al Estado provincial. Además de desestimar el pedido de indemnización, se determinó que los herederos de Denis tendrán que pagar las costas del proceso judicial.

El caso

Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020 a los 71 años en una clínica de rehabilitación en Buenos Aires. El artista no pudo recuperarse de los múltiples traumatismos severos que lo mantuvieron internado en estado crítico durante más de catorce meses, tras caer al foso de orquesta del Teatro Mercedes Sosa en Tucumán, el 11 de marzo de 2019.

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