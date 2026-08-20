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Sofía Gonet confesó la fortuna que gastó en un pantalón y explotaron las redes

La influencer sorprendió al mostrar una llamativa adquisición para su vestidor, pero un detalle inesperado de la prenda desató todo tipo de reacciones.

La Reini volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.

"La Reini" volvió a general revuelo en redes sociales con una insólita confesión.

La influencer Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, volvió a quedar en el centro de la conversación digital después de mostrar en TikTok un jean de $600.000 que compró para su vestidor. La prenda, cubierta de strass, generó elogios, pero también fuertes críticas por su precio y diseño.

La mediática padeció por un incidente de tránsito.
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600 mil pesos gasté en este jean”, contó Sofía Gonet mientras exhibía el pantalón frente a cámara. La influencer reconoció además que la prenda “pesa toneladas” y se preguntó: “¿Hice la peor compra del año o no?”.

Para justificar la elección, La Reini explicó que está trabajando en Pop Stars, el regreso del formato musical a la televisión por Telefe, y que necesita incorporar una estética más llamativa. “Me tengo que comer un poco la perfo”, sostuvo sobre su particular elección de vestuario.

La propia Sofía Gonet puso en duda la comodidad del jean después de probarlo con un tapado de leopardo: “No lo veo para una jornada de grabación de 8 horas, ni para salir a bailar”. En redes, algunos usuarios cuestionaron el gasto y sugirieron alternativas mucho más económicas.

Una seguidora le escribió que el pantalón podía conseguirse por mucho menos dinero y que algo similar podía hacerse “en Once por un cuarto de precio”. Lejos de confrontar, Gonet coincidió: “Es verdad”. La reacción volvió a instalar su vínculo con la moda, el lujo y las polémicas virales. Su perfil público ya estaba asociado a contenidos de ropa, viajes y consumo.

La advertencia de Sofía Gonet tras su mala experiencia con un medicamento para bajar de peso

En paralelo, Sofía Gonet compartió un fuerte testimonio personal sobre una experiencia que, según relató, ocurrió cuatro meses atrás y comenzó cuando aceptó aplicarse una sustancia para bajar de peso. La influencer calificó la decisión como un “ataque de ignorancia bruta”.

Según su relato, tras la aplicación comenzó a sentirse mal pocas horas después, con mareos, náuseas, temblores, fiebre y confusión. “Yo creía que iba a morir, se los juro”, aseguró, y contó que llegó a despedirse de personas cercanas antes de ser trasladada a una guardia médica.

@sofiagonet Mi experiencia con el Ozempic!!!! (traumada quedé) #storytime sonido original - Sofi Gonet

Algunas versiones difundieron que se trató de Ozempic, pero Gonet habló de retatrutide. En efecto, cabe la aclaración ya que Ozempic contiene semaglutida y está aprobado para diabetes tipo 2, mientras que retatrutide aún es experimental y no cuenta con avales de administraciones médicas estatales.

Tras aquella experiencia, La Reini dijo que sufrió náuseas durante una semana, rechazo a la comida y falta de apetito durante aproximadamente un mes. “La comida había dejado de darme bienestar por completo”, relató. Su mensaje final fue contundente: “Estar flaca no vale la pena” y pidió a sus seguidores no repetir su error.

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