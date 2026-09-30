30 de septiembre de 2026 Inicio
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El consumo en supermercados porteños cayó un 1,2% interanual, y los mayoristas se hundieron 17,6%

El consumo porteño mostró señales mixtas donde los supermercados retrocedieron 1,2% interanual en el segundo trimestre, pero los autoservicios mayoristas se desplomaron 17,6%, acumulando diez caídas seguidas. En contraste, los shoppings crecieron 6,5% gracias a promociones y eventos especiales.

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El informe del Idecba mostró que el retroceso más marcado fue en junio.

El informe del Idecba mostró que el retroceso más marcado fue en junio.

Camila Alonso

En el segundo trimestre de 2026, el consumo en la Ciudad de Buenos Aires mostró un panorama dispar: las ventas en supermercados retrocedieron 1,2% interanual, mientras que los autoservicios mayoristas se desplomaron 17,6%, acumulando diez caídas consecutivas. En contraste, los shoppings crecieron 6,5% gracias a promociones y eventos especiales, y algunos rubros como electrodomésticos repuntaron en supermercados aunque retrocedieron en comercios especializados.

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El informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) mostró que el consumo en supermercados porteños tuvo un trimestre flojo, con junio como el mes más golpeado donde la caída casi duplicó el promedio del período. Los rubros más castigados fueron Alimentos y Bebidas, sobre todo bebidas, almacén, panadería, verdulería y rotisería.

En cambio, hubo algo de aire en Lácteos y Carnes, que crecieron en términos reales, y también en Electrodomésticos, que mostraron un repunte. Otros segmentos como limpieza, indumentaria y calzado siguieron en baja. En el acumulado del primer semestre, las ventas cerraron con un retroceso de 1% en supermercados y 19,4% en autoservicios mayoristas, confirmando que el consumo viene con altibajos según el canal y el producto.

Aunque las ventas en supermercados bajaron, el ticket promedio subió. En el segundo trimestre de 2026, cada compra en CABA rondó los $25.303, lo que significa que la gente gastó más por operación, incluso ajustado por inflación: un 2,2% más en términos reales que el año pasado. Ese nivel de gasto está bastante por encima del piso histórico de la serie, que se había dado en el primer trimestre de 2024. Es decir, se compra menos cantidad, pero cada vez que se pasa por caja, se paga más.

El consumo mayorista en caída libre, centros comerciales en repunte

El panorama para los autoservicios mayoristas fue el más duro ya que las ventas se desplomaron 17,6% interanual y el ticket promedio también retrocedió, con un 5,6% menos en términos reales, quedando en $47.640. A esto se sumó que el sector opera con una superficie de ventas 21,5% menor que un año atrás, lo que refleja un escenario de contracción sostenida.

Sin embargo, los shoppings mostraron un repunte y vivieron un segundo trimestre positivo, con un crecimiento de 6,5% interanual y un acumulado de 3,5% en lo que va de 2026. El impulso vino de la indumentaria y ropa deportiva, además de muebles, textiles para el hogar y patio de comidas. El evento Shopping Fest de mayo, con descuentos agresivos y financiamiento sin interés, fue clave para dinamizar las ventas.

Mientras supermercados y mayoristas muestran retrocesos, los shoppings logran sostener el consumo con estrategias comerciales y promociones. El informe del Idecba marcó un escenario de resultados dispares donde algunos rubros como electrodomésticos y artículos para el hogar siguen en baja, pero otros segmentos lograron repuntar levemente.

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