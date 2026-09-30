Quién es Maxi Ghione, el actor argentino detenido por privación ilegítima de la libertad

Maxi Ghione quedó en el ojo de la tormenta tras ser aprehendido durante un procedimiento policial en su residencia de la localidad santafesina de Lehmann. El arresto del artista de 53 años se concretó tras un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI). Tras el procedimiento en la propiedad, la fuerza de seguridad resolvió su alojamiento en la Alcaidía de Rafaela, donde permanece privado de la libertad a disposición del fiscal Juan Manuel Puig en el marco de una causa que investiga imputaciones por amenazas calificadas, retención ilegal de personas y portación no autorizada de armamento.

La imprevista situación legal puso nuevamente bajo la lupa pública la figura del intérprete nacido en Bahía Blanca el 17 de mayo de 1973 , quien ostenta una extensa trayectoria en la televisión. A lo largo de varias décadas de labor ininterrumpida, el actor construyó un marcado reconocimiento popular gracias a sus actuaciones en recordados éxitos televisivos como Buenos vecinos, Cebollitas, Soy gitano, Los únicos, Casi Ángeles y Botineras . Asimismo, en producciones más recientes como La 1-5/18 encarnó a Chacho Guridi, reafirmando su presencia en las ficciones nacionales.

Dentro de sus trabajos más valorados en la memoria colectiva figura su composición de Ramón Ortega en Montecristo, la icónica tira protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum y Joaquín Furriel. Además, su versatilidad artística lo llevó a interpretar al Morsa Espósito en la biopic Maradona: sueño bendito. Por otra parte, su recorrido profesional abarca la participación en cintas cinematográficas de la talla de Cenizas del paraíso, Roma y Aterrados, labor que complementó durante años con la enseñanza en su propio taller de actuación en la Ciudad de Buenos Aires.

En el plano personal, el artista había cobrado visibilidad mediática en diciembre de 2018 al hacer pública una experiencia traumática atravesada durante la infancia. En aquel momento, la figura del espectáculo decidió romper el silencio con un desgarrador testimonio sobre su vida privada: “Esperé a que se mueran mis padres para poder hablarlo. Lo callé 30 años” . En esa misma oportunidad, lanzó una fuerte reflexión dirigida a la opinión pública sobre la contención a las víctimas.

La detención de Maxi Ghione en la provincia de Santa Fe tras ser acusado de amenazas y privación ilegítima de la libertad generó una enorme repercusión en el ambiente mediático. Tras concretarse el operativo policial el 29 de septiembre, la atención de la opinión pública se centró de inmediato en una publicación que el propio intérprete había subido a sus redes horas antes. El extenso escrito dedicado a su hijo tomó un cariz totalmente distinto y premonitorio a la luz de los posteriores acontecimientos en la justicia santafesina.

El texto redactado por el artista de 53 años estuvo dirigido a Juan, el joven de 20 años fruto de su anterior relación con la actriz mexicana Ana Carolina Valsagna. En el inicio del posteo, el actor dejó entrever el complejo escenario personal que se encontraba atravesando antes de ser abordado por la Policía de Investigaciones: “Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que, acechando, viven abajo de tu cama”.

En medio de ese panorama incierto y sin dar nombres propios ni precisiones sobre el conflicto legal que se le avecinaba, la figura televisiva recurrió a la memoria familiar para marcar su postura frente a las adversidades. Con palabras que hoy adquieren otra lectura, el actor remarcó su fortaleza frente a su primogénito: “No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo”. La frase generó múltiples especulaciones entre los usuarios de las plataformas digitales.

Finalmente, el tramo más impactante de la carta abierta anticipaba un contexto hostil y de fuertes enfrentamientos donde sentía que alguien buscaba perjudicarlo deliberadamente. Antes de quedar alojado en la Alcaidía de Rafaela y sin realizar aún declaraciones oficiales sobre la causa en su contra, el director teatral cerró su descargo con una advertencia tajante: “Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites”.