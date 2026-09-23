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Se supo: Fito Páez reveló qué tipo de relación tiene con Sofía Gala

La relación entre el cantante y la actriz tomó mayor relevancia en el último tiempo, después que el músico le dedicara una tierna publicación en redes por su cumpleaños.

Si bien Fito Páez aseguró que son amigos

Si bien Fito Páez aseguró que son amigos, también aclaró que "puede pasar cualquier cosa".

Después de varias idas y vueltas, rumores y publicaciones románticas en las redes sociales, Fito Páez habló por primera vez sobre su vínculo con Sofía Gala. “Pude pasar cualquier cosa”, reconoció.

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.
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De invitado a Otro día perdido (El Trece), comenzó hablando con Mario Pergolini sobre su relación con la cantante Fabiana Cantilo donde reconoció que “las cosas se mueven” y que “la vida cambia, te pasan muchas cosas en la vida”. Y en esa línea trajo a colación lo que en los últimos meses tomó relevancia en cuando a su amistad o algo más con la hija de Moria Casán.

“Es el imaginario popular, como el romance que nos armaron con Sofí”, comparó y agregó: “Empezaron a hablar de eso. Entonces, pobre Sofí, tuvo que salir a explicar”. Sobre ello, lamentó que los medios le hayan insistido con el tema a la actriz y lanzó: “No la jodan”.

Pergolini recordó que tanto la actriz como el músico fueron vistos juntos en varias oportunidades, donde los medios creyeron que eran pareja, sin embargo, el músico relativizó esas situaciones y fue tajante al aclarar que si dos personas de distinto sexo tienen una buena relación no necesariamente sería por un vínculo amoroso.

“¿Qué tiene que ver? Con un amigo también hago eso. ¿Porque tiene conch* y tetas no lo puedo hacer? ¿Qué tiene que ver? Pito, conch*, teta, culo, no importa, es lo mismo”, expresó entre risas. Si bien aclaró que son solo amigos, dejó una frase que despertó duda de lo que puede llegar a pasar en un futuro: “Después puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”.

Cómo comenzó el rumor de romance entre Sofía Gala y Fito Páez

La historia entre ambos comenzó a tomar dimensión después de años de complicidad. En enero de 2026, Fito Páez sorprendió a Sofía Gala con un mensaje público por su cumpleaños número 39. “El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió el músico en aquel momento.

El posteo generó una ola de rumores sobre un posible romance entre ambos. Con el paso de los meses, las versiones fueron creciendo hasta que finalmente los protagonistas confirmaron que existía un vínculo que iba más allá de la amistad.

En mayo, además, Fito presentó Shine, su nuevo álbum de estudio, y se conoció que le había dedicado el disco a ella. Sofía también protagonizó el videoclip de “Las fuerzas armadas del amor”, una de las canciones del trabajo.

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