Gabriel Carámbula le pasó factura a Fito Páez al revelar la verdadera historia del riff de Circo Beat

El guitarrista dio a conocer detalles sobre la grabación de una de las canciones más exitosas del músico rosarino. Aseguró que trabajó a solas durante cinco horas para transformar dos acordes en una melodía mítica, pero que su aporte creativo no fue debidamente reconocido.

Gabriel Carámbula , exguitarrista de la banda de Fito Páez e hijo del recordado humorista Berugo Carámbula, reveló la verdadera historia del riff de la canción Circo Beat . A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el músico contó que fue él quien creó la frase de guitarra que identifica a uno de los temas más populares del rock argentino durante la década del '90.

Durante la producción de aquel material discográfico, en 1994, su trabajo instrumental aportó matices fundamentales que impulsaron la proyección masiva del tema en toda América Latina. Sin embargo, dio a entender que no recibió el reconocimiento adecuado

"Hay historias que durante muchos años permanecen en silencio. No porque no hayan pasado, sino porque en algún momento uno deja pasar las cosas", arrancó el relato.

Según Carámbula, el hecho ocurrió durante las sesiones de grabación en la ciudad de Rosario. La banda y el equipo técnico salieron a cenar, mientras que Fito Páez le encomendó una tarea específica antes de irse: "Fito me dejó dos acordes: fa sostenido menor y si menor, y me dijo: ‘Hacé algo con esto’" .

"Me quedé durante aproximadamente cinco horas, hasta que finalmente encontré el riff" , afirmó el protagonista. Según sus palabras, el esfuerzo valió la pena por el resultado final. "Lo hice con muchísimo trabajo, pero también con mucha alegría. Porque para mí, esos dos acordes, sin ese riff, eran simplemente dos acordes. El riff fue lo que le dio identidad, fuerza y personalidad a esa parte de la canción" , aseguró el exlíder de Los Perros Calientes.

Gabriel Carámbula: "Valoren sus creaciones y defiendan su esfuerzo en el estudio"

Con el paso de los años, el tema Circo Beat se transformó en un clásico del rock nacional. "Yo me siento orgulloso de haber creado ese riff. Y justamente por eso creo que es importante contar esta historia. No lo hago desde el resentimiento, ni para quitarle mérito a nadie", aclaró Carámbula.

El guitarrista enfatizó la necesidad de dar valor a cada aporte en la música popular. "Lo hago porque creo que el trabajo y la creación de cada persona deben ser reconocidos de acuerdo con lo que realmente sucedió. No busco una pelea ni una confrontación", advirtió en su publicación.

"Creo que cuando uno crea, trabaja y aporta algo que después queda en una obra que llega a millones de personas, tiene derecho a que ese aporte sea reconocido. Por eso hoy decido contarlo. No para atacar a nadie. No para generar un conflicto. Sino para que la historia se conozca tal como yo la viví y para que, en el futuro, quienes estén empezando a trabajar con otros artistas valoren lo que crean, defiendan su trabajo y se aseguren de que sus aportes sean justamente reconocidos", concluyó el músico uruguayo.