Una panelista renunció a un programa tras denunciar maltratos de la conductora La periodista decidió irse porque sintió que el manejo no había sido el correcto. “No lo voy a soportar”, contó. + Seguir en







Fernanda Iglesias se fue del programa de Oliván.

La periodista Fernanda Iglesias renunció al programa de María Julia Oliván porque se sintió maltratada por la conductora. Ambas dieron sus puntos de vista, pero el escándalo no se detuvo: “Yo no voy a soportar maltratos a esta edad”, dijo la panelista de espectáculos.

La relación laboral llegó a su fin, ambas eran parte de Qué miedo en el streaming Border, pero todo terminó mal. Ángel de Brito puso la voz de ambas en su programa LAM y el enfrentamiento se dio cuando Oliván le reclamó a Iglesias mayor anticipación en la entrega de los temas para la grilla.

"Estaba Fernanda acá, estábamos trabajando hace un ratito. Yo le estaba pidiendo, por favor, que me avise cuántos temas pueden ser del espectáculo y de la política con un poquito de anticipación porque recién me veía, un poquito desbordada, buscando información de último momento de algunas cosas que estaban en la grilla", contó Oliván.

Y agregó: "Como soy la dueña de este medio, hago cuatro programas por semana, tengo un niño con autismo. Fernanda me respondió que nunca le había pedido eso y yo le dije: 'Bueno, pero te lo pido ahora, Fernanda'. A mí tampoco me interesa el espectáculo en sí, si no puedo hacer un pequeño aporte".

María Julia Oliván Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación. Redes Sociales

Fue entonces que Fernanda disparó: “Es muy deshonesto que mientas. Tergiversás todo lo que pasó. Me maltrataste y lo sabés. Por suerte, hay un testigo". "Soy buena mina. Lo que dice María Julia es mentira. Me trató muy mal y, por eso, reaccioné. Siempre tuve la mejor predisposición con todos en Border, pero no voy a soportar maltratos a esta edad. Julia se sintió insegura y no pudo disfrutar el programa", y confirmó su salida del programa.