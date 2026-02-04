IR A
Se separó uno de los cocineros más queridos del momento luego de 9 años de relación

El famoso confirmó la ruptura y al mismo tiempo aseguró que fue una decisión de mutuo acuerdo. “No es que nos llevemos mal ni nada. Las cosas mutan, van cambiando; el amor toma otra forma y decidimos darle un fin a eso antes que hacer cualquiera”, indicó.

El cocinero Sebastián “Coco” Carreño se separó de su novio tras 8 años de convivencia 

El cocinero Sebastián “Coco” Carreño se separó de su novio tras 8 años de convivencia 

El reconocido cocinero Sebastián “Coco” Carreño confirmó su separación de su pareja tras 9 años de relación y convivencia de por medio. “Las parejas se desgastan, pero todavía nos queremos mucho”, reconoció.

Si bien la ruptura se dio en noviembre, el famosos, de perfil bajo, respetó la decisión de Andrés Fabbi quien le solicitó no hacerlo público, pero recién ahora, por la poca interacción en redes comenzaron a surgir la dolorosa sospecha. “Nos separamos en noviembre, me pidió él que no dijera nada y yo también lo respeté”, detalló.

Tras ello, conductor de La Cocina Rebelde (eltrece) decidió ponerle fin a los rumores, y en diálogo con LAM dio más detalles de la decisión: “En realidad me vengo haciendo el boludo y no digo nada porque viste que esto de ser público tiene una parte linda y una parte más fea, que es que no posteás más nada con el otro y la gente se da cuenta”.

El empresario gastronómico reveló la separación fue de común acuerdo y descartó que el motivo haya sido por alguna infidelidad o por terceros en discordia. “Fue una decisión charlada, lo sentimos, vas sintiendo en el otro que hay cosas que cambiaron”, indicó y también mencionó que él se está enfocando en sus proyectos personales como motivo que influyeron en el distanciamiento.

Por otro lado, el chef aseguró que son “casi nueve años” y en base a eso “las parejas se desgastan, nosotros convivimos desde el día uno, todavía nos queremos mucho”. Además, detalló que ambos compartimos a su perro Rafa. “No es que nos llevemos mal ni nada. Las cosas mutan, van cambiando; el amor toma otra forma y decidimos darle un fin a eso antes que hacer cualquiera”, se sinceró.

Coco Carreño

El lamento de Coco Carreño por la separación con su pareja

Coco Carreño y Andrés Fabbi comenzaron una relación hace nueve años y rápidamente probaron con convivencia que perduró hasta que tomaron la decisión de separarse.

En una reciente charla, el cocinero había descripto la dinámica que los unía: “Él sabe lo que yo lo quiero, profundamente. Y que lo respeto, la verdad me río mucho con él, me divierto. Somos, como dice la palabra, pareja. Que está bueno, es importante. Tenemos mucha sincronía”.

Tras la ruptura que lleva unos meses, el chef aseguró que afirmó que no está interesado en conocer a nadie más: “Necesito estar solo y tranquilo”.

