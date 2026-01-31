IR A
"Lo enterró solo": el desgarrador relato de Soledad Aquino sobre el hijo que perdió con Marcelo Tinelli

La exmujer del conductor reveló detalles inéditos de la tragedia que marcó su vida para siempre y describió cómo fue la despedida de Santiago, su primer hijo.

Aquino aseguró que la espiritualidad la ayudó a superar las pérdidas.

Redes sociales

La exbailarina Soledad Aquino, exmujer de Marcelo Tinelli, reveló la historia dramática y de sufrimiento que atravesó por la pérdida de su primer hijo junto al conductor de televisión. "Me desmayé cuando vi el cajoncito", contó.

La mediática abrió su corazón y recordó el momento más desgarrador de su vida y un pasaje oscuro de su pasado: el fallecimiento de su primogénito, Santiago Tinelli. En ese entonces, ella tenía 25 años y quedó al borde de la muerte.

La mamá de Candelaria y Micaela Tinelli aseguró que no pudo despedirlo, ya que había quedado internada y en un estado crítico de salud, por lo que el periodista tuvo que hacerse cargo del entierro con apenas 20 años. Remarcó que incluso su mamá fue testigo del dolor de Marcelo: "Estaba devastado. Lo enterró solo".

Aquino destacó el rol de padre del conductor

La historia sobre el desgarrador momento de la pareja terminó con Aquino asegurando que "Marcelo lloraba, estaba deshecho. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba".

La exmujer de Tinelli habló en el programa de streaming de Matías Vásquez y contó que tuvo un año "muy duro", ya que se le murieron tres animales que amaba, según sus palabras. A pesar de todo, terminó el año con risas, amigos y salud, algo que agradeció.

Al final, destacó la figura del presentador como "un gran padre", y aseguró que le pagó muy bien para estar dentro del reality Los Tinelli. En el mismo reportaje se disculpó por no hablar de Juanita Tinelli después del escándalo de las amenazas.

Cómo murió el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, Santiago

Santiago Tinelli, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, falleció antes de nacer debido a un desprendimiento de placenta. Recientemente, Soledad Aquino recordó que fue él quien debió encargarse del entierro en el Cementerio de la Recoleta, ya que ella estaba internada en estado delicado. El pequeño falleció hace 40 años, en el octavo mes de gestación, y Soledad quedó al borde de la muerte.

