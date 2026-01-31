Se separó uno de los humoristas más reconocidos de Argentina tras casi 15 años de relación El artista se encuentra trabajando en Carlos Paz, mientras que la mujer decidió quedarse en Uruguay. Tienen un hijo en común y la ruptura fue en buenos términos, según una amiga del entorno. + Seguir en







Tienen un hijo en común de 11 años. Redes sociales

En medio de una ola de separaciones de enero, se confirmó que el humorista de ShowMatch, Sebastián Almada, rompió la relación amorosa que tenía con Mariela Rosso desde hace casi 15 años y un hijo de 11 en común. La noticia fue brindada en LAM con el detalle del motivo: “Fue en buenos términos”.

La periodista Pilar Smith contó que había un famoso que tocaba el piano que se separó y allí empezaron las especulaciones. Pero Pepe Ochoa adivinó y tuvieron que contar todo lo que había pasado: “Es Sebastián Almada”.

En el programa también estaba presenta Denise Dumas, amigo de la pareja: “Yo lo sabía”. Y agregó: “Se separaron en buenos términos. Él está viviendo solo, ella está en Uruguay, era bailarina de sábado show y bailarina de Macelo”.

Y contó: “Hablé con los dos. Empezó en noviembre y no habían hablado con Joaquín que tiene 11. Están bien. Se están llevando bien. Pasaron juntos las fiestas Carlos Paz”.

“Dentro de esta situación él está haciendo la obra con Pedro Alfonso. Ella decidió quedarse allá, él va y viene. Dos veces casi se muere él. Se acompañaron mucho, perdieron un embarazo a término. Pudieron resolver la situación. El 20 de febrero cumple años ella y se lo organiza él”, concluyó Denise.