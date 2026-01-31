La diva argentina descartó "actrices conocidas" y todo indica que se inclinaría por un nombre con el que ya trabajó. "Habrá varias Susanas", aseguraron.

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

La vida de Susana Giménez está cada vez más cerca de llegar a la pantalla y, como no podía ser de otra manera tratándose de la diva máxima de la televisión argentina, el proyecto ya empieza a generar expectativa… y también polémica. La diva ya eligió a la actriz que encabece la biopic.

El proyecto entró en una etapa decisiva de producción y que Susana no solo dio el visto bueno, sino que además está encima de cada detalle creativo.

“En estos momentos están definiendo el tema libros, quieren ver qué momentos se van a contar. No se quieren comparar con otras biopics”, explicó Guido Záffora en América. La apuesta es alta: “Quieren que tenga una trascendencia internacional como lo es Susana”.

Aunque todavía faltan definiciones importantes, hay un dato que ya ilusiona a los fanáticos: la ficción tendría como horizonte de estreno finales de 2027. “Ahora Susana tiene una reunión dentro de 20 días y se van a empezar a definir muchas cosas”, adelantó Zaffora.

Si hay algo que desvela a la producción es quién se pondrá en la piel de la conductora. Y acá aparece una condición innegociable de la propia Susana: evitar figuras demasiado famosas.

“Susana no quiere, a diferencia de Moria, que sean actrices conocidas. Es muy difícil que la gente vea, en estrellas conocidas, a mí”, contó el periodista. Por eso, la conductora pretende supervisar personalmente el casting y dar el visto bueno final a cada intérprete.

Sin embargo, ya hay un nombre que la entusiasma especialmente. “Hay una actriz que a Susana le gusta mucho, que ya trabajó con ella y la quiere mucho… Julieta Nair Calvo”, reveló Zaffora. Ambas compartieron escenario en Piel de Judas, y ese conocimiento previo jugaría a favor.

Además, la serie no tendrá una única protagonista, como la idea del producto es mostrar distintas etapas de su vida, por lo que habrá “dos o tres Susanas” en pantalla.

Susana habló sobre el proyecto en una entrevista con Puro Show y dejó una frase que no pasó desapercibida cuando le mencionaron a la China Suárez como posible candidata.

“¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”, le preguntaron. La respuesta fue inmediata: “No, jamás”. Y redobló la apuesta con una explicación filosa: “No, no tiene el physique du rol tampoco”.

Susana Giménez La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes. Redes Sociales

Durante la charla también se refirió a la biopic de Moria Casán y no escatimó elogios para quienes la interpretarán. Sobre Sofía Gala, fue contundente: “Sofía es una actriz genial que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio, para mí es un genio”.

En cuanto a Griselda Siciliani, agregó: “Me dijeron que Siciliani estaba idéntica… es un genio Siciliani. Pero dicen que estaba igual a Moria”.

Eso sí, cuando surgió la posibilidad de que Siciliani también pudiera interpretarla a ella, la diva cerró el tema sin rodeos: “No, ya está, no va a hacer dos veces lo mismo”.