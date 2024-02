Moda de verano: Soledad Fandiño combinó short de jean y microbikini en las playas de Miami

Con el mar de fondo, llamó la atención con un traje de baño rayado, luciendo un corpiño de formato triangular con estampado a rayas horizontales en base amarillo neón con detalles marrones. La modelo no solo se destaca en la elección de sus trajes de baño, sino que también elevó su estilo veraniego al combinar con un minishort de jean azul. Además, completó el look con unos lentes de sol estilo cat eye , con vidrio superopaco y marco pastel, creando un conjunto armonioso y chic.

Soledad Fandiño microbikini Instagram

Las redes sociales se llenaron de elogios y "me gusta", consolidando a Soledad Fandiño como referente de moda y estilo durante la temporada de microbikinis. Una vez más, la modelo marcó el rumbo de la moda en este verano desde sus publicaciones en redes sociales y sus fans se lo hicieron saber.

Soledad Fandiño microbikini Instagram

Soledad Fandiño microbikini Instagram

Cuáles son las microbikinis que Zoe Bogach, de Gran Hermano, mostró para usar en cualquier playa

Zoe Bogach, conocida dentro de la casa de Gran Hermano como la “Barbie de la casa“, vistió varias microbikinis en su último viaje de vacaciones. Con una popularidad en ascenso, sus fans descubrieron en sus redes sociales los conjuntos preferidos a la hora de tomar sol en los mejores destinos turísticos cerca del mar. La influencer optó por conjuntos XS estampados, en denim y total black y sus fans reaccionaron.

Atenta a las tendencias actuales, la participante del reality más famoso, optó para uno de estos momentos de descanso un conjunto batik fucsia y violeta. Este traje de baño incluyó un corpiño de breteles finos y una bombacha diminuta con frunces. Además, acompañó su apuesta con unos anteojos de sol con marcos rectangulares y negros.

Zoe Bogach microbikini Instagram

Fanática de la playa, viajó a Punta del Este, Uruguay, y posó con un clásico traje de baño negro. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha tipo culotte. Entre los accesorios que eligió para formar parte de su look, le sumó una capelina negra en la cabeza, anteojos de sol rectangulares y una trenza a la que le agragó caracoles.

Zoe Bogach microbikini Instagram

Finalmente, también se sumó a la moda de las microbikinis denim, la cual incluyó un conjunto con un diseño azul oscuro con flecos. El corpiño de este traje de baño contó con un modelo strapless con un nudo en el medio. Para la parte inferior, optó por una bombacha ultracavada de tiro alto. También, como de costumbre, le agregó a su apuesta unos anteojos de sol pero amarronados y varios collares en el cuello.

Zoe Bogach microbikini Instagram

En cada una de sus publicaciones, sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando no sólo su look, sino también los distintos destinos que visitó en su viaje. No sólo impone su estilo dentro de la casa, sino que también marca cuál será la moda de la temporada desde sus redes sociales.