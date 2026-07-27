27 de julio de 2026 Inicio
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Tucumán confirmó que votará gobernador el 9 de mayo y se convirtió en la primera provincia en desdoblar las elecciones

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto de convocatoria en la provincia y buscará la reelección junto a Miguel Acevedo. Otras administraciones todavía esperan definiciones sobre la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional y que contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO.

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Tucumán confirmó que votará el 9 de mayo y se convirtió en la primera provincia en desdoblar las elecciones

Tucumán confirmó que votará el 9 de mayo y se convirtió en la primera provincia en desdoblar las elecciones

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, oficializó la convocatoria a elecciones provinciales para el domingo 9 de mayo del próximo año y se convirtió en la primera provincia en confirmar formalmente que separará sus comicios de las elecciones nacionales, previstas para octubre.

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De esta manera, Tucumán se anticipó al resto de las provincias, donde la mayoría de los gobernadores analiza fijar fechas diferentes a las nacionales. Mayo aparece como una de las alternativas que más distritos evalúan, aunque algunas administraciones todavía esperan definiciones sobre la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional y que contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO.

En el plano local, Jaldo tendría previsto competir por un nuevo mandato acompañado por su actual vicegobernador, Miguel Acevedo. Sin embargo, el escenario dentro del peronismo tucumano presenta interrogantes, especialmente por las diferencias entre el oficialismo provincial y sectores vinculados al kirchnerismo, que cuestionan el acercamiento del gobernador a la gestión de Javier Milei.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en el senador y exgobernador Juan Manzur, quien ya manifestó su intención de participar de la contienda electoral. Su eventual candidatura podría abrir una disputa interna dentro del peronismo y poner a prueba la capacidad de Jaldo para mantener la unidad del espacio.

También resta conocer la estrategia que adoptará La Libertad Avanza en la provincia. El principal referente del espacio es Lisandro Catalán, exministro del Interior, cuya participación será seguida de cerca de cara a la definición del escenario electoral.

La confirmación de la fecha se produjo pocos días después del episodio de salud que atravesó Jaldo. El gobernador había viajado a la Ciudad de Buenos Aires para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de las gestiones del Gobierno nacional para sumar respaldo a su agenda legislativa.

Durante su estadía, debió ser internado de urgencia en el Hospital Italiano, donde fue sometido a una intervención cardíaca y recibió la colocación de un stent. Tras una evolución favorable, recibió el alta médica y pudo regresar a Tucumán, donde finalmente puso en marcha el proceso electoral provincial.

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