27 de julio de 2026 Inicio
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Marchas al Ministerio de Economía en rechazo a la visita de Kristalina Georgieva

La UETP y la CTA se movilizarán este lunes a las 14 en rechazo a la presencia de la directora gerente del FMI, quien será recibida por Javier Milei en la Casa Rosada.

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UTEP y la CTA marchan al Ministerio de Economía en rechazo a la visita de Kristalina Georgieva

UTEP y la CTA marchan al Ministerio de Economía en rechazo a la visita de Kristalina Georgieva

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A) se movilizarán este lunes al Ministerio de Economía para repudiar la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por su directora gerente, Kristalina Georgieva.

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La concentración está prevista para las 14 y fue convocada por ambas organizaciones con críticas al vínculo entre el Gobierno y el organismo internacional. Desde la UTEP señalaron que la protesta será en rechazo a la llegada de la misión del Fondo, a la que acusaron de buscar "profundizar la dependencia". Por su parte, la CTA llamó a movilizarse contra lo que definió como una visita "injerencista" y reclamó la salida del FMI de la Argentina.

La presencia de Georgieva se producirá en una jornada de intensa actividad política. La funcionaria será recibida por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en un encuentro previsto para las 14, y posteriormente participará de una reunión de gabinete ampliado junto al mandatario y parte de su equipo de Gobierno.

El encuentro entre Milei y Georgieva tendrá lugar mientras la administración libertaria busca fortalecer el vínculo con el FMI y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el organismo. La reunión también será utilizada por el Gobierno como una señal de respaldo internacional al programa económico, en un contexto en el que la gestión ya comienza a proyectar su estrategia de cara a 2027.

La agenda de Javier MIlei

La agenda internacional del Presidente continuará durante la semana. Milei volverá a utilizar el avión presidencial para viajar a Perú, donde tiene previsto participar de la asunción de Keiko Fujimori. El viaje se producirá luego de su paso por Brasil, donde participó de una actividad política en respaldo a Flávio Bolsonaro y volvió a cuestionar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La visita a Brasil generó nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países y derivó en la decisión del Gobierno brasileño de llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires. En ese marco, la actividad con Georgieva aparece como una de las principales postales políticas de la semana para el Gobierno, que busca exhibir el respaldo del organismo internacional a su programa económico.

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