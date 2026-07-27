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Son dos hermanas muy famosas y se confirmó que están distanciadas: "Pensé que eras de mi team"

Un sugestivo mensaje en redes encendió las alarmas ante la ruptura personal entre figuras históricamente unidas.

Las famosas hermanas tuvieron un llamativo episodio.

Las famosas hermanas tuvieron un llamativo episodio.

Imagen creada con IA

Un llamativo movimiento en el universo digital encendió las alarmas en torno a la relación de Wanda Nara y Zaira Nara, quienes estarían atravesando un duro conflicto familiar en medio de sus vacaciones por Italia. La supuesta contienda estalló poco después del traumático episodio delictivo que sufrió la empresaria junto a sus hijas en su residencia de la ciudad de Milán.

El 27 de julio de 2026, la Justicia italiana volvió a pronunciarse sobre el caso.
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Fue la propia conductora de televisión quien expuso su angustia ante la situación compartiendo un enigmático texto a través de una historia de Instagram. “Pensé que eras de mi team”, escribió la modelo junto a la imagen de un corazón partido, encendiendo las sospechas sobre un quiebre en la histórica complicidad que mantenían tanto en viajes como en emprendimientos comerciales.

Sumando leña al fuego, la panelista Yanina Latorre confirmó en sus redes sociales el surgimiento de un severo escándalo en la farándula que involucra de manera directa a dos figuras muy reconocidas. “¿Se viene otro gate? No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones”, disparó la panelista antes de agregar sin rodeos: “Parece que el quilombo es con alguien muy cercano, dos hermanitas muy famosas”.

Hasta la fecha, ninguna de las protagonistas optó por realizar aclaraciones de forma pública para desmentir o confirmar el alejamiento en el plano personal. No obstante, la llamativa frase publicada por la empresaria bastó para desatar una ola de incertidumbre entre sus fanáticos, quienes temen que el lazo entre ambas enfrente su momento más complejo y desgastante.

Se supo la cifra millonaria que Wanda Nara le reclamó a Mauro Icardi

En medio de una batalla judicial que no da tregua, Mauro Icardi reapareció en el plano digital para celebrar un fallo dictaminado en el extranjero que consideró un triunfo clave frente a Wanda Nara. Desde Milán, el delantero eligió sus historias de Instagram para exponer públicamente los pormenores del litigio económico y revelar las alucinantes sumas en moneda extranjera que la empresaria pretendía cobrarle en el proceso de separación.

Con un todo festivo, el deportista rompió el silencio al abrir su descargo en las plataformas con una frase contundente: "Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución“. A partir de allí, detalló el listado de las pretensiones financieras que pesaban en su contra: un pedido de 250.000 euros al mes destinados a Wanda, una suma de 65.000 euros para cada una de las hijas en común y un monto de 100.000 euros mensuales en concepto de divorcio.

El futbolista explicó que la jueza a cargo de la causa ya había desestimado tales exigencias el pasado 1 de junio de 2026 y remarcó que, este 27 de julio, los tribunales de Italia volvieron a ratificar el veredicto para frenar los reclamos de la modelo. "La declararon inadmisible. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos“, celebró el jugador, entusiasmado con el avance de las actuaciones legales en suelo europeo.

Para cerrar su descargo, el deportista dejó en claro que la contienda entra en su etapa de resolución definitiva, manifestando su alivio por las decisiones adoptadas por los magistrados del Viejo Continente. “Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione”, sentenció, volviendo a dejar al descubierto la feroz disputa que mantiene con la madre de sus hijas.

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