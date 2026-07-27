Javier Milei y Luis Caputo recibieron a Kristalina Georgieva en la Casa Rosada

El Presidente y el ministro de Economía recibieron a la titular del FMI este lunes luego de que la directora gerente respaldara la gestión económica libertaria y elogiara el incremento de las reservas del Banco Central durante una conferencia de prensa.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron en la Casa Rosada a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , recibieron a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en la Casa Rosada luego de que la directora gerente del organismo internacional respaldara la gestión económica libertaria en una conferencia de prensa junto al ministro.

Georgieva acudió acompaña por el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk . Según la agenda oficial de la economista búlgara, tiene previsto sumarse a una reunión de gabinete ampliada posterior a su encuentro con el Presidente.

La titular del FMI celebró en conferencia de prensa "el resultado del trabajo del Gobierno" y de la "perseverancia del pueblo argentino" . En ese sentido, Georgieva destacó la caída de la inflación, aseguró que "se superaron las metas del programa" y subrayó: "Abrir la economía trae sus beneficios" .

La visita de Georgieva se produce mientras el Gobierno busca avanzar en el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI y sostener el vínculo con el organismo, en un escenario en el que la marcha de la economía continúa siendo una de las principales preocupaciones de la administración de Milei.

El Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. pic.twitter.com/OZN7RWOZf4

La reunión también busca mostrar el respaldo internacional a su programa económico y proyectar su gestión con la mira puesta en 2027 .

La llegada de la titular del Fondo también generó una jornada de protestas en las calles. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A) movilizaron al Ministerio de Economía a las 14 para repudiar la presencia de la delegación del organismo en el país.

De qué hablaron Kristalina Georgieva y Luis Caputo

Antes de la reunión con Milei, Georgieva charló con Caputo y su equipo económico cómo "mantener la estabilidad, avanzar en las reformas y crear condiciones para un crecimiento más fuerte, inversión y creación de empleo".

La titular del FMI compartió las imágenes del encuentro en X donde se ve al ministro de Economía regalándole una camiseta argentina con el 10 y el apellido de la búlgara. En la misma publicación elogió a Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Great to hear from Minister @LuisCaputoAR and @BancoCentral_AR President Bausili about Argentina’s economic progress and priorities ahead. We discussed sustaining stability, advancing reforms, and creating conditions for stronger growth, investment, and job creation. pic.twitter.com/FtWYU7QAlD — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

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