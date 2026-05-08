8 de mayo de 2026 Inicio
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Una lujosa marca que vistió a Lionel Messi llega a la Argentina

Una primer marca mundial prepara su desembarco en el país con su primer local en la Ciudad de Buenos Aires y precios de alta gama en su última colección.

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Lionel Messi y toda su familia vestido por la firma de gala en cuestión.

Lionel Messi y toda su familia vestido por la firma de gala en cuestión.

La reconocida firma italiana Dolce & Gabbana, que vistió a Lionel Messi en distintas campañas internacionales de moda de alto perfil, confirmó su desembarco en la Argentina con la apertura de su primer local en la Ciudad de Buenos Aires. La llegada de la marca refuerza la presencia del lujo global en el país y se da en un contexto de mayor apertura del mercado premium.

El exdelantero italiano Cassano visitó a Messi y la respuesta del 10 lo dejó sin palabras. 
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La tienda se instalará en el shopping Patio Bullrich y abrirá sus puertas en junio de 2026, con un local de alta gama dedicado a indumentaria, calzado y accesorios. La operación forma parte de una estrategia regional de expansión de marcas europeas hacia mercados emergentes.

En paralelo, el anuncio generó fuerte repercusión en redes sociales, donde cuentas especializadas en economía destacaron el regreso del “retail de lujo” a la Argentina. El foco está puesto en la recuperación del consumo premium y en la llegada de marcas que habían reducido su presencia en el país en años anteriores.

Animal print

El desembarco de Dolce & Gabbana se interpreta además como un movimiento simbólico dentro del mercado de moda local, que vuelve a captar inversiones internacionales en el segmento de alta gama, con fuerte orientación a consumidores de alto poder adquisitivo y turismo de compras.

Precios de la última colección de Dolce & Gabbana

Los valores estimados de la última colección de Dolce & Gabbana reflejan el posicionamiento ultra premium de la marca en el mercado internacional, que ahora también impactará en la Argentina:

  • Remeras y prendas básicas: entre USD 300 y USD 600
  • Camisas y tops: entre USD 600 y USD 1.200
  • Jeans y pantalones: entre USD 800 y USD 1.500
  • Sastrería y sacos: desde USD 2.000 hasta más de USD 5.000
  • Calzado: entre USD 700 y USD 1.800
  • Carteras y accesorios: desde USD 900 en adelante

Estos precios consolidan a la firma italiana como una de las marcas de lujo más exclusivas del mundo, con una propuesta que combina diseño, alta costura y fuerte presencia en celebridades internacionales como Lionel Messi.

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