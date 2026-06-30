"Le fue infiel conmigo": la picante confesión de una ex Gran Hermano que salpica a Brian Sarmiento y Danelik

Una exhermanita aseguró que mantuvo varios encuentros íntimos con el jugador de fútbol y desató la polémica.

Catalina Gorostidi aseguró que mantuvo un encuentro pasional con Brian Sarmiento mientras su pareja, Danelik, se encontraba dentro de la casa de Gran Hermano. La revelación causó repudió y recibió una catarata de críticas.

Todo empezó cuando la exparticipante de la edición 2023 habló durante una transmisión en vivo del ciclo All Access, donde no dudó en exponer detalles de su encuentro fogoso con el exjugador.

Cata detalló que el encuentro se produjo cuando Sarmiento abandonó la casa y aseguró que él le dijo que estaba soltero. "Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik", afirmó ante las insistencia de sus compañeros de panel. Y luego agregó: "cuando ella vino acá le tuve que mentir, boludo. Hoy estoy de mal humor, perdón".

La confesión de la panelista dejó atónito al Tucu López, conductor del ciclo, quien lejos de creer en sus palabras le preguntó varias veces si era verdad. La declaración de Gorostidi no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre la supuesta infidelidad de Sarmiento.

Danelik y el exfutbolista Brian Sarmiento volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que la famosa tucumana compartiera en sus redes sociales la decisión que tomaron para afianzar el amor. El posteo rápidamente generó repercusión entre los seguidores de Gran Hermano 2026 .

La pareja, que nació dentro de la casa más famosa del país, decidió mostrar cómo continua su vínculo fuera del reality. En este sentido, Danelik publicó en sus stories de Instagram un video en el que muestra su nuevo hogar junto al exfutbolista.

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La influencer compartió la noticia con entusiasmo: "Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso", expresó visiblemente entusiasmada. Por su parte, el exfutbolista se mostró feliz con este nuevo comienzo. "Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento", aseguró.

Luego, la pareja invitó a sus seguidores a recorrer su nuevo hogar a través de la pantalla. Durante el tour, Danelik mostró el living, donde destacó el televisor y un sillón cama para dos personas. Después, Brian presentó la cocina y, entre risas, comentó: "Acá se van a comer altos asadazos".

Acto seguido, ella dejó en claro que ese será su espacio favorito de la casa: "Acá voy a tirar magia". Finalmente, ambos enseñaron el dormitorio, al que la exparticipante bautizó con humor como la "suite presidencial".

Si bien la pareja estaba muy feliz al compartir su nuevo lugar, el anuncio generó una ola de comentarios que dividió las aguas: mientras algunos usuarios felicitaron a la pareja por el gran paso, otros los criticaron. "Este la está viviendo, mal ahí"; "Manteniendo al deudor"; "Le pagás el alquiler al deudor", fueron algunos de los comentarios malintencionados.