Se filtró el comentario de mal gusto que Paula Chaves le hizo a Ximena Capristo y quebró su relación La panelista de SQP contó el motivo por el cual se alejó de la conductora de Olga y confirmó que tanto Gustavo Conti como Pedro Alfonso, tampoco mantienen vínculo. + Seguir en







Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves. Redes sociales

La panelista de Sálvese Quien Pueda, Ximena Capristo, se animó a contar el motivo de su enojo con Paula Chaves, con quien tenía una gran relación porque Pedro Alfonso y Gustavo Conti compartían elenco en una obra de teatro. La artista reveló que fue por un comentario que consideró fuera de lugar.

Antes de aclarar el motivo de su pelea, contó que le fue honesta a Chaves y se lo blanqueó: “Ella lo sabe. No me gustó”. Y todo fue luego de haber tenido a su hijo Félix: “A mí me hizo un comentario puntual sobre mi hijo, como en chiste; estábamos en una reunión, mi nene era bebé de meses”.

“Habló de una situación que a mí no me gustó, y a partir de ahí le hice la cruz. Lo hablamos en ese momento, me dijo que era un chiste, ahí se me cruzó y no pude retomar la situación”, explicó en SQP.

“Quedó como un chiste, no me pidió disculpas, yo me ofendí muchísimo y lo hablé con Conti. Yo busqué cuatro años a mi hijo. Y después, que surja esta situación, fue muy doloroso, yo lo busqué muchísimo a mi hijo. no hice tratamientos, ella sabía”, concluyó.