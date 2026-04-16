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Se filtró el comentario de mal gusto que Paula Chaves le hizo a Ximena Capristo y quebró su relación

La panelista de SQP contó el motivo por el cual se alejó de la conductora de Olga y confirmó que tanto Gustavo Conti como Pedro Alfonso, tampoco mantienen vínculo.

Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves.

Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves.

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La panelista de Sálvese Quien Pueda, Ximena Capristo, se animó a contar el motivo de su enojo con Paula Chaves, con quien tenía una gran relación porque Pedro Alfonso y Gustavo Conti compartían elenco en una obra de teatro. La artista reveló que fue por un comentario que consideró fuera de lugar.

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Antes de aclarar el motivo de su pelea, contó que le fue honesta a Chaves y se lo blanqueó: “Ella lo sabe. No me gustó”. Y todo fue luego de haber tenido a su hijo Félix: “A mí me hizo un comentario puntual sobre mi hijo, como en chiste; estábamos en una reunión, mi nene era bebé de meses”.

Habló de una situación que a mí no me gustó, y a partir de ahí le hice la cruz. Lo hablamos en ese momento, me dijo que era un chiste, ahí se me cruzó y no pude retomar la situación”, explicó en SQP.

“Quedó como un chiste, no me pidió disculpas, yo me ofendí muchísimo y lo hablé con Conti. Yo busqué cuatro años a mi hijo. Y después, que surja esta situación, fue muy doloroso, yo lo busqué muchísimo a mi hijo. no hice tratamientos, ella sabía”, concluyó.

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