Desvío de fondos para las rutas: el peronismo exige la interpelación a Toto Caputo

La oposición cuestiona que los recursos para el mantenimiento de las rutas permanezcan invertidos mientras se profundiza su deterioro. Intendentes y representantes de Vialidad asistieron junto con Gabriel Katopodis a la comisión de Obras Públicas.

Durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria exigió la interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo , para que explique en el Congreso qué destino tienen los fondos recaudados que deberían ir al mantenimiento de rutas . El reclamo se da en medio de la fuerte preocupación por el estado de las RN y de una discusión que volvió a instalarse en los últimos días: qué ocurre con los recursos que tienen una afectación específica para financiar obras viales.

La reunión estuvo marcada por la ausencia de los diputados del oficialismo y sus aliados y por los reclamos de intendentes , legisladores provinciales, representantes sindicales y organizaciones vinculadas con la seguridad vial. El presidente de la comisión, Martín Aveiro , cuestionó que numerosos proyectos vinculados con el deterioro de la infraestructura vial hayan sido derivados a otras comisiones y reclamó que el tema sea discutido en Obras Públicas.

Uno de los principales expositores fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , quien apuntó directamente contra el destino de los recursos del impuesto a los combustibles.

“Es la primera vez que ese fondo que ha recaudado 1,3 billones de pesos se lo han destinado a la timba, a la compra de títulos”, afirmó Katopodis durante la reunión. Y remarcó que el deterioro de las rutas nacionales ya es visible en todo el país: “No hay provincia, gobernador o intendente de cualquier color político que no haya hecho alguna manifestación para reclamar por el estado de las rutas nacionales” .

El ministro bonaerense también puso el foco en el aumento del impuesto. Recordó que Javier Milei había prometido que se “cortaría un brazo” si aumentaba un impuesto y señaló que, desde entonces, el ICL aumentó 1230%, mientras que la nafta subió 550% y la inflación acumuló un 330%.

Además, Katopodis señaló que la discusión no se limita al fondo vial y aseguró que el Gobierno también retuvo más de $290.000 millones correspondientes al Fondo Hídrico. En ese marco, adelantó que reclamarán junto con los gobernadores que el Impuesto a los Combustibles Líquidos sea coparticipado.

Por otra parte, el funcionario bonaerense anticipó que los gobernadores que en 2025 presentaron una iniciativa para coparticipar el impuesto, podrían reflotar el proyecto. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado, pero no llegó a convertirse en ley porque la sesión de Diputados en la que debía tratarse se cayó antes de abordar el tema.

El ministro bonaerense Gabriel Katopodis.

El proyecto establecía que el 14,29% de lo recaudado fuera para el Tesoro Nacional, el 57,02% para las provincias y el 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. A su vez, proponía eliminar distintos fideicomisos y fondos nacionales —entre ellos el Sistema Vial Integrado— y distribuir esos recursos de acuerdo con el régimen de Coparticipación Federal.

Vialidad: denuncian que hasta el 75% de las rutas está en mal estado

Durante la reunión también expuso Patricia Mazitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), quien presentó un informe sobre el estado de la red vial nacional.

Según los datos que llevó a la comisión, entre 70% y 75% de las rutas se encuentran actualmente en mal estado. Mazitelli señaló que en diciembre de 2023 aproximadamente la mitad de la red se encontraba en condiciones regulares o malas, mientras que el deterioro se profundizó desde entonces. También advirtió que el presupuesto destinado a Vialidad Nacional cayó 85% en términos reales desde 2017.

El reclamo se trasladó también desde las provincias y municipios. Desde Río Negro, la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, puso el foco en la situación de la Ruta Nacional 151, uno de los corredores utilizados para el traslado de producción hacia Vaca Muerta. Según explicó, por esa ruta circulan aproximadamente 2.000 camiones por día y advirtió sobre el riesgo que implica el estado de la calzada.

“Hoy es la ruta de la muerte porque se hace intransitable”, sostuvo Salzotto, quien contó además que durante su viaje hacia Buenos Aires estuvo cerca de sufrir un accidente debido a la niebla y al estado de la ruta. “Represento a una comunidad que queda aislada”, afirmó.

El traspié del Gobierno

La reunión de la comisión de Obras Públicas se desarrolló tras la declaración del vocero, Adrián Ravier, en la que reconoció que una parte de la recaudación del impuesto estaba a disposición del ministerio de Economía.

En una nueva conferencia de prensa, Ravier fue consultado sobre la posibilidad de que el tributo sea eliminado y respondió con evasivas. Recordó que Luis Caputo indicó que parte del dinero “se invierte mientras tanto” en un plazo fijo del Banco Nación o en letras del Tesoro “para que esa plata no pierda valor”.

Ante la insistencia de la prensa, el vocero negó la malversación de fondos y aclaró que “no hay ningún delito”. Además, agregó que “Se está respetando lo que el presupuesto manda”.