La historia real del gato que pasó 20 años siendo el alcalde de un pueblo: "No subió impuestos"

Un insólito caso ocurrido en Alaska despertó curiosidad por su particular vínculo con la política y el cariño de toda una comunidad.

La historia de un gato que se convirtió en alcalde de un pueblo de Estados Unidos volvió a despertar curiosidad este lunes. Su particular vínculo con los vecinos lo transformó en una figura querida y en protagonista de una historia que trascendió las fronteras.

Durante aproximadamente 20 años, el felino fue considerado una autoridad local y se ganó el cariño de toda una comunidad. Su presencia se convirtió en un símbolo de humor, convivencia y descontento con la política tradicional.

La historia también dejó una frase que se hizo famosa: "Nuestro alcalde no ha subido los impuestos, no se entromete en nuestros asuntos y es intachable" . Sin embargo, detrás de su popularidad existe una diferencia fundamental entre la leyenda y lo que realmente ocurrió.

La historia comenzó en 1997 en Talkeetna , un pequeño pueblo de Alaska , Estados Unidos , cuando Stubbs , un gato anaranjado que había sido encontrado entre una camada de cachorros, fue acogido en el comercio Nagley's General Store . Su nombre surgió porque prácticamente no tenía cola y, con el tiempo, se convirtió en una celebridad local.

Según la versión popular, el descontento de los habitantes con los candidatos políticos llevó a los vecinos a elegir al felino como alcalde. Sin embargo, NPR aclaró en 2012 que nunca existió una elección oficial, ya que Talkeetna no cuenta con una alcaldía municipal. Por lo tanto, Stubbs fue alcalde honorario, no una autoridad electa.

En una entrevista con CNN en 2012, Lauri Stec, encargada del comercio donde vivía el animal, destacó con humor su particular gestión: "No sube nuestros impuestos —no tenemos impuesto sobre las ventas—. No interfiere en los negocios. Es honesto". Sus declaraciones contribuyeron a convertir al gato en un símbolo de la comunidad.

Durante casi dos décadas, Stubbs recibió a visitantes y turistas que llegaban para conocerlo. Su popularidad fue tan grande que, según relató la familia Spone, propietaria del comercio desde 2015, recibían constantemente preguntas sobre su paradero. El felino incluso sobrevivió al ataque de un perro en 2013, antes de reducir progresivamente sus apariciones públicas.

Finalmente, Stubbs murió el 21 de julio de 2017, a los 20 años y tres meses. Sus dueños lo despidieron con un emotivo testimonio: "Fue un luchador hasta el último día de su vida", y recordaron cómo reclamaba caricias y buscaba acurrucarse en sus regazos. Su historia permanece como uno de los episodios más singulares de Talkeetna, Alaska.