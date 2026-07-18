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Cuánto cuesta el bolso Hermès con el que Georgina Rodríguez se lució en Arabia

El exclusivo accesorio elegido por la modelo y empresaria destacó por su diseño y por el elevado valor que puede alcanzar dentro del mercado de lujo.

¿Cómo es y cuánto cuesta el exclusivo bolso que lució Georgina?

¿Cómo es y cuánto cuesta el exclusivo bolso que lució Georgina?

  • Georgina Rodríguez sorprendió con un look de noche acompañado por un exclusivo bolso Birkin de Hermès.
  • La modelo mostró el accesorio durante una salida en el centro de Riad, Arabia Saudita.
  • La cartera está confeccionada en piel de cocodrilo negra y pertenece a una de las líneas más exclusivas de la firma.
  • Su exclusividad y la alta demanda lo convierten en una de las piezas más codiciadas del mercado de lujo.

Una vez más, Georgina Rodríguez acaparó todas las miradas con una publicación en sus redes sociales en la que exhibió un sofisticado conjunto para una salida nocturna. El look estuvo acompañado por uno de los accesorios más exclusivos de su colección: un bolso Birkin de Hermès, un modelo que se mantiene entre los más exclusivos del mundo.

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La esposa de Cristiano Ronaldo se fotografió en una zona céntrica de Riad, la capital de Arabia Saudita, un destino que sus seguidores identificaron rápidamente por el imponente paisaje urbano de fondo. Rodeada de rascacielos iluminados y el característico perfil nocturno de la ciudad aprovechó para mostrar en detalle el exclusivo accesorio que llevaba en la mano.

El look de Georgina en la noche de Riad.

El look de Georgina en la noche de Riad.

El gran protagonista del outfit fue el exclusivo bolso Birkin de Hermès. Confeccionado en piel de cocodrilo negra con acabado brillante, el modelo presenta manijas cortas y rígidas, herrajes metálicos oscuros y la clásica estructura que lo convirtió en un verdadero símbolo del lujo.

Qué monto alcanza el bolso Hermès que Georgina Rodríguez

El exclusivo bolso Birkin de Hermès que Georgina Rodríguez lució en sus redes sociales pertenece a una de las líneas más cotizadas de la firma francesa. Al estar confeccionado en piel de cocodrilo, forma parte de la categoría de cueros exóticos, un detalle que incrementa considerablemente su valor respecto de los modelos tradicionales.

El protagonista de su outfit.

El protagonista de su outfit.

Mientras que un Birkin elaborado en cuero clásico de Hermès suele comercializarse entre los USD 12.700 y los USD 14.900, las versiones fabricadas con pieles exóticas parten de cifras cercanas a los USD 40.000. Según el tipo de cuero, el tamaño y la exclusividad de la pieza, el precio puede superar fácilmente los USD 70.000.

Así luce el exlusivo bolso con piel de cocodrilo.

Así luce el exlusivo bolso con piel de cocodrilo.

Además, estos bolsos suelen alcanzar cotizaciones aún mayores en el mercado de reventa debido a su escasa disponibilidad y a la alta demanda entre coleccionistas. En el caso de modelos poco frecuentes, ediciones limitadas o ejemplares en excelente estado de conservación, algunas versiones de Birkin en piel exótica llegan incluso a venderse por más de USD 100.000.

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