El calendario nacional establece distintas categorías de descanso para 2026, con fechas que permiten organizar escapadas, fines de semana largos y actividades durante todo el año.

El calendario nacional de 2026 contempla distintas categorías de descanso y fechas especiales distribuidas a lo largo del año. Freepik

El calendario de diciembre tendrá un fin de semana extralargo por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María. Sin embargo, quienes deban cumplir con sus tareas durante esas jornadas tendrán distintas condiciones de pago según se trate de un feriado nacional o de un día no laborable. Como se paga si te toca trabajar el 7 y el 8 de diciembre en 2026 -

Será feriado el lunes 30 de noviembre en 2026: a quiénes alcanza

El último mes del año tendrá un descanso extendido para muchos trabajadores en la Argentina. El martes 8 de diciembre de 2026 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María, mientras que el lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos.

Aunque ambas fechas permitirán extender el descanso del fin de semana, no tienen el mismo tratamiento laboral. Por eso, quienes tengan que trabajar durante esas jornadas deben tener en cuenta que la remuneración depende de la categoría que establece la legislación para cada día.

El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos. A diferencia de los feriados nacionales, en estas jornadas la decisión de otorgar el descanso queda a criterio del empleador. Esto significa que las empresas pueden decidir si mantienen la actividad habitual o si les dan el día libre a sus trabajadores.

En caso de que el empleado deba trabajar, cobra su salario habitual, sin un pago adicional. Si el empleador decide otorgar el descanso, el trabajador recibe igualmente su remuneración correspondiente.

El martes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible, por lo que tiene un régimen de remuneración diferente al del día anterior. Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), quienes trabajen durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración habitual más una cantidad igual. En otras palabras, corresponde cobrar el doble por la jornada trabajada.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario de feriados nacionales de 2026 en la Argentina contempla fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. La distribución permite identificar los próximos fines de semana largos y organizar los descansos durante el año.

Feriados inamovibles

Son las fechas que se mantienen en el día establecido por ley y no pueden trasladarse.

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Son aquellos que pueden cambiar de fecha para favorecer la conformación de fines de semana largos.

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El Gobierno estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2026:

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Estas jornadas buscan extender los períodos de descanso y fomentar el turismo interno. A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables la decisión de otorgar el descanso queda a criterio del empleador.