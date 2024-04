Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/milaaarg/status/1779013258348806345&partner=&hide_thread=false Nico le pidió ser novios a Flor #GranHermano

pic.twitter.com/Jj5nbfLEDo — Jesuiko (@milaaarg) April 13, 2024

“¿Querés ser mi novia?”, le preguntó Nico y ella le respondió con un beso. La relación va de viento en popa, pero puede ser perjudicial para el juego. Los fanáticos del romance estallaron y crearon el ship: "Florico".

Ante esto, Bautista no está de acuerdo con el vínculo porque acusa a Nicolás de contarle toda la información que hablan entre los "Bro", es decir, Nicolás, Bauti y el Chino, a Florencia.

Escándalo en Gran Hermano: Catalina amenazó a Coti Romero por su acercamiento a Bautista

Sin salir de la polémica, Catalina Gorostidi ya eliminada de la casa de Gran Hermano luego de un épico mano a mano con Juliana Scaglione, le declaró la guerra a otra jugadora de la casa y solo por el hecho de defender a su amiga. “Te esperamos afuera”, disparó contra Coti Romero.

Bautista Mascia y Denisse González Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

Luego de irse de la casa completamente peleada con Juliana, halagó a Coti, pero la advirtió: “La verdad que me pareció bien que no la salude a Furia. Pero quiero decirle que no va a destruir a las vizcachas, porque ellas son muy inteligentes, las amo y no me gustó nada lo qué hizo con Bautista. Eso de entrar al confesionario a decir ‘no me quemes Gran Hermano’, ay dale”.

Sucede que, como vio que durante el afuera Denisse estuvo cerca de El Cone, su expareja, Coti dijo que quería estar con Bautista. “Denisse te banco, te amo y Bautista no va a hacer nada y si lo hace, lo esperamos afuera”, defendió Cata a su amiga.