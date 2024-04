Ángel de Brito destrozó a la producción de Gran Hermano: "No funcionó mucho"

Sucede que, por redes sociales, el usuario @_chismepicante12 reveló información que después se confirmó al aire. Luego de que el líder de la semana pierda los beneficios por ser fulminado y pasó al liderazgo Manzana, dijeron que iba a sonar el teléfono rojo.

Paradójicamente, fue Emmanuel quien atendió el teléfono, el mismo que fue fulminado. Ese beneficio constaba en una cena para dos, subir a dos participantes a placa y sus votos la semana próxima valdrán doble.

Con ese beneficio, Emma subió a Paloma y a Mauro a la placa que es positiva, un dato no menor, ya que se trata de una nominación de favoritismos.

Ante esto, Ángel de Brito usó sus redes sociales para pegarle a la producción, como ya lo hizo al aire con decisiones: “No funcionó mucho. La gente se cansó de estos inventos”.

Escándalo en Gran Hermano: dos exparticipantes se declararon la guerra en vivo

Desde que Juliana Scaglione se peleó con Agostina Spinelli, Catalina Gorostidi se puso del lado de su amiga Furia y la defendió hasta lo último. Sin embargo, luego de pelearse volvió a enfrentarse a la “Poli” y en un mano a mano entre ellas, se declararon la guerra por un momento.

“Quiero aclarar que yo soy muy de los valores, creo que lo demostré dándome vuelta con Furia cuando no me gustó nada lo que hizo”, inició la médica sobre la relación con ellas. Luego Agos respondió sin filtros: “Vos me viste súper mal. Me viste tres días llorando, y vos sabías que era por vos, porque los dijiste adentro y nunca te acercaste a abrazarme".