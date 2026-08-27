El nuevo proyecto de La Joaqui tras su conflictiva separación con Luck Ra Un importante giro en la carrera de la cantante la encamina hacia una propuesta clave luego de su ruptura mediática. Agregar C5N en









La Joaqui tiene nuevos objetivos luego de la ruptura con el cuartetero. Redes sociales

La Joaqui se encuentra en el radar de la productora Underground para sumarse al eventual regreso de El marginal, la exitosa saga carcelaria encabezada por Juan Minujín. Tras el impacto de En el barro, la realización audiovisual evalúa reflotar la historia original y la referente de la cumbia asoma como una figura central para este ambicioso retorno, abriéndose paso en un terreno muy codiciado del entretenimiento nacional.

En lo que respecta a sus compromisos en la pantalla chica, la artista mantiene contrato vigente con Telefe al igual que su expareja, el cordobés Luck Ra. Sin embargo, para evitar cruces incómodos tras la ruptura sentimental, la cantante se encaminaría hacia una participación especial como invitada en Popstars, diferenciándose del músico que ya fue ratificado dentro del elenco de participantes de MasterChef Celebrity.

Instagram: /lajoaqui El desembarco de la referente musical en la serie carcelaria tendría un tinte puramente artístico y enfocado en su talento compositivo. La propuesta central consiste en encomendarle la autoría de la banda sonora oficial de la nueva temporada, ligando su imagen a la identidad sonora del proyecto mientras continúa con la producción de sus shows en Mar del Plata y su fecha confirmada para el 30 de octubre en el C Complejo Art Media.

La posibilidad de revitalizar el universo de El marginal cobra fuerza mientras la productora de Sebastián Ortega sigue expandiendo sus ficciones en plataformas. Si las tratativas avanzan según lo planeado, la intérprete quedará vinculada a una de las franquicias más aclamadas de la televisión argentina, aportando su sello característico desde un rol clave en la cortina musical.

El cambio de look de La Joaqui La Joaqui decidió dar vuelta la página tras poner fin a su noviazgo de dos años con Luck Ra y apostó por un proceso de renovación personal que combinó con el lanzamiento de una cumbia enfocada en el desamor. Luego de reanudar sus presentaciones internacionales con un show multitudinario en Ciudad de México, la referente volvió a acaparar todas las miradas al mostrar la drástica transformación estética a la que se sometió en esta nueva etapa.

En las imágenes difundidas en redes sociales, la artista dejó atrás sus reconocidas trenzas rubias para pasar a una cabellera larga, lacia y completamente oscura. El encargado de llevar a cabo el trabajo estilístico fue Alejo Rusconi, quien celebró el resultado en sus plataformas compartiendo la imagen de la cantante junto al mensaje: “Ahora bancate a la morocha de pelo largo”, marcando el inicio de esta fase. La reaparición de la cantante con su nueva imagen provocó un impacto inmediato entre sus seguidores de internet, quienes celebraron el regreso a sus raíces estéticas. Los usuarios relacionaron este giro estilístico con un renacer tanto personal como profesional tras la separación mediática, llenando las publicaciones con mensajes de apoyo entre los que destacaron expresiones como “Volvió la Joaquina morocha” y “Volvió nuestra bandida”.