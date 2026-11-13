"Tu película es una...": se filtró la polémica frase que le dijo la China Suárez a Wanda Nara

El escándalo entre dos de las figuras más mediáticas del país sumó un nuevo e explosivo capítulo. Durante una noche cargada de revelaciones en el piso de LAM, Nora Colosimo rompió el silencio y ratificó que la China Suárez descalificó duramente el desempeño laboral de Wanda Nara en medio del último enfrentamiento que ambas protagonizaron en "la casa de los sueños", validando así una de las versiones más comentadas en los pasillos del espectáculo nacional.

La contundente ratificación llegó a partir de una consulta directa de Ángel de Brito , quien quiso corroborar si efectivamente la exintegrante de Casi Ángeles había agraviado la faceta profesional de la conductora. Sin titubeos frente a las cámaras, la madre de la empresaria aseguró que su propia hija le había relatado el episodio y precisó cuál fue la expresión exacta utilizada por la actriz para atacar su proyecto: "Tu película es una mierd…".

No obstante, el intercambio verbal ocurrido en aquella jornada de máxima tensión habría tenido un detonante previo sumamente agresivo por parte de la mediática. Según aportó el panelista Pepe Ochoa al reconstruir la secuencia de los hechos, Wanda Nara habría iniciado la escalada de insultos con una frase discriminatoria instantes antes de que interviniera Martín Migueles, lanzándole sin filtro a Eugenia: "Cerrá el ort…, sos una negra de m…".

De acuerdo con la reconstrucción realizada en el ciclo de espectáculos, ese ataque inicial habría funcionado como el disparador para que la intérprete contraatacara apuntando directamente contra la carrera artística de la empresaria. De esta manera, el cruce de descalificaciones personales y profesionales dejó al descubierto la hostilidad irreconciliable que atraviesa el vínculo entre ambas protagonistas tras aquel tenso cara a cara que sigue generando repercusiones.

Finalmente, el conductor del envío también indagó sobre el rol que cumplió Martín Migueles durante el conflicto y consultó si le había comentado a la madre de la conductora qué dialogó con la actriz. Si bien Nora Colosimo confirmó que existió esa charla privada entre ellos , optó por mantener bajo reserva el contenido de la conversación y únicamente aclaró con un rotundo "No" que el intercambio entre ambos no incluyó agresiones verbales.

Yanina Latorre liquidó a Wanda Nara y a Yanina Latorre

El escándalo mediático y judicial que envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo periodístico con las categóricas declaraciones de Yanina Latorre, quien no dudó en apuntar contra ambos protagonistas. Invitada al programa La mañana con Moria, la conductora calificó el accionar del futbolista y la empresaria como un episodio de absoluta irresponsabilidad.

Durante su paso por el ciclo televisivo, la figura mediática cuestionó sin filtros la decisión de involucrar a los menores en medio de la disputa legal, sentenciando con absoluta firmeza: "Lo que están haciendo es de impresentables". Asimismo, profundizó su indignación al señalar que utilizar a los chicos constituye una actitud reprochable y añadió que "exponer a una niña por una pelea de adultos es algo patético" frente a la audiencia.

Para cerrar su análisis sobre el conflicto que mantiene en vilo al mundo del espectáculo nacional, la periodista remarcó que ninguno de los dos implicados logra conservar límites lógicos frente al bienestar familiar. En esa misma línea, explicitó su postura al asegurar que "sacar un teléfono, llamar a la policía, entregarlas… es patético", concluyendo de manera tajante que en esta guerra mediática ninguna de las partes involucradas posee la razón.