IR A
IR A

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

El cocinero cruzó al jugador del Galatasaray, en medio de la nueva polémica con la conductora del reality de Telefe. ¿Qué pasó?

Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef
Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Germán Martitegui se sumó a la interna que se desató en redes sociales entre Wanda Nara y Mauro Icardi, donde el jugador del Galatasaray criticó a MasterChef Celebrity, programa que conduce su expareja.

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.
Te puede interesar:

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

En el nuevo cruce entre Wanda y Mauro, el jugador de fútbol rebautizó el programa como "MasterCHINA", ya que criticó a su expareja por nombrarlo constantemente para generar rating. El nombre "MasterCHINA" hace alusión a su nueva pareja, la China Suárez.

"Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén", aseguró el delantero del Galatasaray.

Wanda y Mauro habrían acordado la tenencia de sus hijas durante las fiestas

A raíz de esto, el cocinero Germán Martitegui y jurado del reality, liquidó a Icardi: "MasterChef es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro. Wanda es la conductora", aseguró en diálogo con Intrusos.

En esa línea criticó a Icardi por sus dichos: "No me parece bien que hable así de MasterChef. Yo lo conozco a Mauro. Ha estado horas tomando mates acá mientras nos veía hacer el programa". "Él era fan y lo miraba desde antes", expresó Martitegui, por lo que se puede entender que, antes de la polémica separación entre ambos, Icardi era un seguidor del ciclo televisivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Pasan los meses y cae el salario real.

Los salarios volvieron a perder frente a la inflación en noviembre

Hace 12 minutos
La situación de la actriz tras la ruptura.

Revelan cómo está Griselda Siciliani tras su separación con Luciano Castro

Hace 42 minutos
El papa León XIV, crítico hacia la Inteligencia Artificial.

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la IA y pidió guiar la revolución digital

Hace 1 hora
El economista aseguró que podría ser igual a la inflación de noviembre: 2,5%” 

Inflación: un exasesor de Milei asegura que volvería a bajar en enero

Hace 1 hora
Impondrá aranceles del 100% en bienes y productos canadienses.

Trump amenazó a Canadá con 100% de aranceles si llega a un acuerdo comercial con China

Hace 1 hora