Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef El cocinero cruzó al jugador del Galatasaray, en medio de la nueva polémica con la conductora del reality de Telefe. ¿Qué pasó? + Seguir en







Germán Martitegui defendió a Wanda Nara y liquidó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef

Germán Martitegui se sumó a la interna que se desató en redes sociales entre Wanda Nara y Mauro Icardi, donde el jugador del Galatasaray criticó a MasterChef Celebrity, programa que conduce su expareja.

En el nuevo cruce entre Wanda y Mauro, el jugador de fútbol rebautizó el programa como "MasterCHINA", ya que criticó a su expareja por nombrarlo constantemente para generar rating. El nombre "MasterCHINA" hace alusión a su nueva pareja, la China Suárez.

"Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén", aseguró el delantero del Galatasaray.

Wanda y Mauro habrían acordado la tenencia de sus hijas durante las fiestas Instagram A raíz de esto, el cocinero Germán Martitegui y jurado del reality, liquidó a Icardi: "MasterChef es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro. Wanda es la conductora", aseguró en diálogo con Intrusos.