Germán Martitegui se sumó a la interna que se desató en redes sociales entre Wanda Nara y Mauro Icardi, donde el jugador del Galatasaray criticó a MasterChef Celebrity, programa que conduce su expareja.
El cocinero cruzó al jugador del Galatasaray, en medio de la nueva polémica con la conductora del reality de Telefe. ¿Qué pasó?
En el nuevo cruce entre Wanda y Mauro, el jugador de fútbol rebautizó el programa como "MasterCHINA", ya que criticó a su expareja por nombrarlo constantemente para generar rating. El nombre "MasterCHINA" hace alusión a su nueva pareja, la China Suárez.
"Le adjudican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén", aseguró el delantero del Galatasaray.
A raíz de esto, el cocinero Germán Martitegui y jurado del reality, liquidó a Icardi: "MasterChef es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro. Wanda es la conductora", aseguró en diálogo con Intrusos.
En esa línea criticó a Icardi por sus dichos: "No me parece bien que hable así de MasterChef. Yo lo conozco a Mauro. Ha estado horas tomando mates acá mientras nos veía hacer el programa". "Él era fan y lo miraba desde antes", expresó Martitegui, por lo que se puede entender que, antes de la polémica separación entre ambos, Icardi era un seguidor del ciclo televisivo.