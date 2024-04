Se filtró que una participante podría abandonar la casa de Gran Hermano

Furia Gran Hermano Redes sociales

Pero en el caso de Furia fue porque unos valores no le dieron de la mejor manera, entonces también optaron por atenderla fuera de la casa, hacer nuevos estudios exhaustivos. Pero abandonó la casa y volvió a ingresar sin problemas.

Pero lo que dijo Santiago del Moro es que, como Furia debe recibir los nuevos estudios de sangre y, con el fin de decirle los resultados, lo harán frente a una comisión de médicos, pero aún no se sabe si será dentro o fuera de la casa. Eso no la sacaría de competencia.

La revelación de Furia sobre su salud que encendió las alarmas: "En 48 horas voy a saber..."

En vilo por la salud de Juliana Scaglione, la casa habla con ella sobre su posible diagnóstico y, sorpresivamente, le reveló a Bautista Mascia que “el estudio puede dar leucemia”. Pero que aún no tiene resultado y contó en qué momento los recibirá.

Bautista Mascia pelea Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Captura Telefe

En una conversación con Bautista admitió: “En este momento tengo que pensar en mí. Me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia. O sea no. Yo hoy debería estar tirada pensando que me puede agarrar una p*, que tengo 33 años y puedo tener cáncer en la sangre”.

Y agregó: “¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida, tenés que vibrar alto porque si no te empezás a enojar con vos mismo, te enfermás por entro. Tengo que esperar 48 horas para saber qué mierda tengo”.