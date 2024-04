Ángel de Brito reveló por qué Furia debe abandonar la casa de Gran Hermano

La participante Juliana Scaglione recibió valores no habituales en un estudio de sangre que le realizaron los médicos de Gran Hermano y tuvieron que retirarla de la casa para atenderla. Ante esto, Ángel de Brito opinó que deberían sacarla definitivamente de la casa para que procese en paz su salud.

Ángel de Brito destrozó a la producción de Gran Hermano: "No funcionó mucho"

Aún no hay un diagnóstico certero, pero la jugadora quiere llevar tranquilidad a la casa para no preocupar ni especular. Al mismo le dijo que para que las cosas malas no sucedan, tenía que “vibrar alto”.

Furia Gran Hermano

Ángel de Brito dio su opinión: “¿Qué cambiaba si ella se quedaba tres días afuera de la casa? Si le dijeron que el diagnóstico lo iba a tener en 48 horas, se lo estarían dando el viernes o sábado. Si ese diagnóstico es positivo para ella, va a estar todo bien, pero si es negativo... ¿qué pasa?".

“Obvio que ella es feliz en la casa, puede ganar, va para adelante, es el personaje del año del programa, que necesita la plata... pero me parece que está como aturdida, no está pensando que le puede pasar algo y necesita estar afuera. Es un susto importante", concluyó.

Furia reveló cuándo entran los familiares a Gran Hermano 2023: "Tenemos que..."

La participante Juliana "Furia" Scaglione reveló que cree que en menos de un mes ingresarán los familiares a Gran Hermano 2023, por lo que no quedaría mucho tiempo más de competencia.

Embed BAUTI LE PREGUNTA A FURIA COMO IBA A ESTAR LA CASA EN 3 SEMANAS



BAUTI - "Como sentís que va a estar la casa de aca a 3 semanas"



FURIA - "Vacía y ahi entran nuestros familiares"#GranHermano pic.twitter.com/Cl0KDNlKrg — TRONK (@TronkOficial) April 18, 2024

Todo surgió a partir de una pregunta realizada por Bautista Mascia a Furia: "¿Cómo sentís que va a estar la casa de acá a tres semanas?". Ante esta consulta, la participante no dudó en responderle con su punto de vista, aunque su contestación parece tener algo de información de afuera.

"Vacía. Y ahí entran nuestros familiares. Tenemos que llegar a 8, quiero ver eso, te lo juro. Quiero ver qué se siente", explicó Juliana. De esta manera, si se llegan a ir 5 participantes en las próximas 3 galas de eliminación, las redes sociales apuntarán contra Scaglione porque sería una casualidad muy grande.