Juana Viale se metió en el escándalo de Andy Kustetzoff en PH: Podemos Hablar y Yanina Latorre la liquidó

La conductora se refirió a la lógica de los cruces en pantalla y expresó su crítica. La respuesta de su colega no tardó en llegar.

Juana Viale se sumó a la polémica por el cruce entre Santi Maratea y "La China" Ansa en PH: Podemos Hablar y lanzó una indirecta dirigida a Andy Kusnetzoff. El comentario llegó durante la apertura de La noche de Mirtha, el sábado por la noche, mientras la conductora presentaba su vestuario y se preparaba para empezar el programa.

"Bueno, comportate, Juana. Por favor, que este es un programa serio", se dijo a sí misma antes de sentarse, luego de ingresar con una canción de Turf. Enseguida llegó la frase que no pasó inadvertida. "Igual me parece que hay que pelearse acá para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto".

Después de ese comentario, buscó marcar distancia del clima de confrontación y cerró con otra frase. "Bueno, nosotros no peleamos, somos puro amor", afirmó, en una clara referencia a las discusiones televisivas y al impacto que tienen los escándalos en los medios.

Una de las que salió al cruce fue Yanina Latorre, ya que en SQP, el programa que conduce, analizaron bastante lo ocurrido en PH . Desde sus redes sociales respondió con una frase mucho menos conciliadora. "Avísenle que para que te levanten es con temas y personajes interesantes", escribió.

El cruce ocurrió durante el " frente a frente ", una dinámica del programa en la que los invitados se hacen preguntas entre ellos. La periodista le consultó al influencer qué reclamo le haría si se pusiera en el lugar de quienes aportaron dinero a sus colectas. "Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?", planteó Ansa. Él respondió que no encontraba motivos. "No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos".

Ante la insistencia de la conductora para que pensara una sugerencia, un reclamo o un comentario favorable, Maratea sostuvo que diría "gracias". Ansa volvió sobre el tema y mencionó una campaña para el "Refugio de Eli", en la que se recaudaron 18,5 millones de pesos para reconstruir el recinto de Adrogué tras un incendio. "Pero con respecto, por ejemplo, al refugio de los perros, que quedó medio como inconcluso esa historia", dijo.

Esa mención cambió el tono de la charla. "¿Vos sos periodista, no?", le preguntó Maratea, y la periodista aclaró que no lo estaba acusando de nada. Él cuestionó cómo había investigado el asunto. "Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas", afirmó. Ansa le señaló que lo interpretaba como una acusación y que ella solo había hecho una pregunta.

El momento se volvió tan tenso que Andy pidió interrumpir la grabación para retomar con más calma. Hacia el final, Maratea le dijo: "No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano". Ella negó haberse arrepentido y cerró su explicación. "Me dijiste gracias. Después me dijiste: '¿No te resulta mi respuesta?'. Y a mí la verdad que sí. Entonces me vi obligada a hacerte otra pregunta, pero la verdad que con gracias estaba bien".