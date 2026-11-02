El detalle oculto en el vestido de Lali Espósito que nadie notó: cuál es el significado La cantante se casó con Pedro Rosemblat en San Telmo y publicó una serie de imágenes en las cuales se puede ver una particularidad que llamó la atención. ¿De qué se trata? Agregar C5N en









El detalle en el vestido de Lali. Redes sociales

Luego de que Lali Espósito publicara las primeras fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat en San Telmo acompañados de todo su círculo íntimo, descubrieron un detalle oculto en el vestido de la artista que llamó la atención. La particularidad fue descubierta en una de las imágenes.

Entre las fotografías que compartió la cantante no todos advirtieron que en la cintura tenía una pieza metálica con forma de rosa. Un pequeño aplique que contrastaba la simpleza del diseño con una distinción que también se repitió en la mano, ya que llevó la misma flor.

el detalle de la rosa negra pic.twitter.com/Cbzkte3EL2 — aguchi (@agusvalente) November 1, 2026 La artista eligió un vestido blanco de silueta larga, con caída fluida y espalda descubierta. La terminación la acompañó con un velo también blanco que contrastó con su pelo negro. Pero un detalle particular llamó la atención: la rosa metálica tiene un significado importante para una boda.

¿Qué significa? Una rosa metálica (hecha de hierro forjado, bronce o cobre) se utiliza en las bodas como símbolo de amor eterno que nunca se marchita, ya sea como accesorio para los novios, recuerdo para invitados, centro de mesa o regalo de aniversario.

El particular gesto que hizo Pedro Rosemblat al recibir su libreta de matrimonio con Lali Espósito El conductor de Gelatina, Pedro Rosemblat, eligió posar con los dedos en forma de "V" junto a su flamante esposa, Lali Espósito, al momento de realizar la foto con la libreta roja en el casamiento íntimo que realizaron en una casona de San Telmo. Con una sonrisa de oreja a oreja, el periodista manifestó su orgullo peronista.

La foto fue una de las elegidas por la cantante como parte del pequeño álbum que compartió en Instagram para sus seguidores. "Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia", señaló la artista tras agradecer a quienes celebraron con ambos este sábado. Rosemblat es dueño del canal de streaming donde conduce el programa Industria nacional y previamente trabajó en C5N donde se lo conoció como "El cadete". Su preferencia partidaria nunca fue un secreto. A su casamiento también asistió el streamer peronista Tomás Rebord, cuya prometida Agustina Leunda encabeza el programa 2chicasymedio en Gelatina.