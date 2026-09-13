Se filtró la intimación que recibió Cinthia Fernández por una deuda millonaria La información difundida por Yanina Latorre sumó nuevos detalles sobre el conflicto económico que atraviesa la mediática. Agregar C5N en









Conocé todos los detalles sobre la intimación que recibió Cinthia Fernández por una millonaria deuda. Redes sociales

Cinthia Fernández recibió una intimación por una millonaria deuda en el barrio privado donde vive.

Yanina Latorre difundió detalles sobre el reclamo que enfrenta la mediática.

La situación se da en medio de otros conflictos y deudas dentro del country.

Por ahora, la situación continúa sin llegar a una instancia judicial. La situación de Cinthia Fernández en el country donde vive junto a sus hijas sumó un nuevo capítulo luego de que se conocieran documentos relacionados con una deuda de expensas. La información fue difundida por Yanina Latorre, quien detalló parte del reclamo que recibió la mediática. El caso generó malestar entre algunos de los vecinos del lugar por el monto acumulado.

Según explicó Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda, la deuda ascendería a $3.752.720,94 y estaría vinculada con la propiedad de Fernández. La cifra surgió a partir de la documentación que se mostró sobre la situación y expuso el monto que todavía estaría pendiente de pago. A esto se suma un contexto de reclamos dentro del barrio por distintas obligaciones que permanecen sin cancelar.

El documento que mostró Yanina Latorre donde figura la deuda que tiene Cinthia Fernández. SQP La periodista también contó que Fernández ya habría sido intimada para regularizar la deuda, aunque hasta el momento no habría recibido una respuesta. “La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron”, afirmó Latorre al referirse al conflicto y al estado actual del reclamo.

Como fue la intimación que recibió Cinthia Fernández El problema no sería exclusivo de la mediática, ya que la situación económica del country también estaría atravesada por otras deudas. De acuerdo con lo informado por Latorre, el monto acumulado entre distintos propietarios superaría los 20 millones de pesos, algo que generó preocupación porque las expensas permiten sostener servicios comunes como la seguridad y el mantenimiento del lugar.

Durante la misma explicación, Latorre recordó además otros episodios que habían generado conflictos alrededor de Fernández dentro del country. Entre ellos mencionó la denuncia de una vecina por un hecho en el que la mediática habría utilizado gas pimienta contra unos adolescentes, después de que estos presuntamente provocaran daños en el ingreso de su vivienda.