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Se filtró la fecha de la gran final de Gran Hermano: cuándo será

El ciclo se acerca a su definición luego de varios meses de competencia. Las próximas galas serán determinantes para conocer al vencedor.

Quien se quede con el primer puesto accederá a varios premios

Quien se quede con el primer puesto accederá a varios premios, en los que se destacan 84 millones de pesos.

La producción de Telefe ya tiene definida la fecha para el cierre de Gran Hermano Generación Dorada. Según lo que se informó desde el programa de La Pavada, la gran final del reality conducido por Santiago del Moro se realizará el lunes 31 de agosto.

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La confirmación llega en uno de los momentos más intensos del juego, con nuevos participantes adentro, repechajes y un tablero que tiene un movimiento constante con las jugadas que cada semana realizan los integrantes de la casa más famosa del país.

Desde el arranque de esta edición, el 23 de febrero, un total de 41 personas pasaron por la casa, contando los 18 jugadores originales, los 10 que se sumaron al día siguiente y todos los que ingresaron a través del repechaje, los Golden Ticket y otros mecanismos especiales. Con la fecha de cierre confirmada, cada gala que resta toma un mayor peso y las estrategias dentro de la casa se intensifican semana a semana.

El premio en juego también es un incentivo considerable. Quien se lleve la victoria accederá a $84 millones más una serie de beneficios adicionales que incluyen una casa, una moto, cerveza por un año y el tradicional trofeo del ganador. Entre los participantes originales que aún siguen en carrera figuran Ema, Juanicar, Manu, Pincoya, Titi y Yanina, quien ya se quedó con un auto durante el certamen.

Por qué no hubo programación de Gran Hermano el martes 16

La emisión del martes 16 de junio fue cancelada porque Telefe modificó su grilla para dar lugar a la cobertura previa y la transmisión del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El canal priorizó el seguimiento del primer partido del equipo nacional, que genera una audiencia masiva.

Con estos cambios, reality retoma su programación habitual el miércoles. Además, los participantes pudieron seguir el estreno mundialista de la Selección dentro de la casa, en una medida excepcional para esta edición.

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