Se filtró la división de bienes entre Fátima Florez y Norberto Marcos: qué se reparten Más allá de los bienes materiales y los ahorros, el punto más complejo de esta división es el reclamo sobre los derechos artísticos y la propiedad intelectual. Agregar C5N en









Fátima Florez.

A tres años de su separación, Fátima Florez y Norberto Marcos continúan negociando la división de bienes en la Justicia.

Uno de los principales puntos en disputa son tres departamentos ubicados en Belgrano.

También habría una suma cercana al millón de dólares que debe repartirse entre ambas partes.

El conflicto incluye reclamos sobre los derechos y el desarrollo de la carrera artística de Florez. A tres años de la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos, comenzaron a conocerse detalles de la disputa judicial por la división de bienes que ambos mantienen en los tribunales. Tras más de dos décadas de relación personal y laboral, las negociaciones atraviesan una etapa compleja marcada por desacuerdos sobre el patrimonio acumulado durante años de trabajo conjunto.

Según informó Juan Etchegoyen, uno de los principales puntos de conflicto involucra tres departamentos ubicados en el barrio porteño de Belgrano. La propuesta que trascendió contempla que Marcos conserve dos de las propiedades, mientras que el inmueble de mayor valor quedaría para la humorista. Además, las versiones indican que también existe una importante suma de dinero en efectivo para distribuir, la cual rondaría el millón de dólares, aunque las cifras oficiales continúan bajo reserva.

Fátima Flores Redes sociales Más allá de los bienes materiales, la discusión también alcanza aspectos vinculados a la carrera artística de Florez. Marcos sostiene que tuvo un rol fundamental en la construcción de la marca y el desarrollo comercial de los espectáculos de la imitadora, por lo que reclama una compensación relacionada con esos derechos. La actriz, en cambio, mantiene una postura diferente sobre ese planteo, lo que prolonga una negociación que todavía no encuentra una resolución definitiva.

Cómo es la división de bienes entre Fátima Florez y Norberto Marcos La separación de Fátima Florez y Norberto Marcos continúa generando repercusiones debido al proceso de división de bienes que ambos afrontan tras más de dos décadas de relación personal y profesional. La ruptura no solo puso fin a una de las parejas más conocidas del espectáculo, sino también a una sociedad artística que acumuló un importante patrimonio a lo largo de los años, motivo por el cual las negociaciones judiciales avanzan bajo una fuerte atención mediática.

Fátima Florez Se conoció la actitud de Norberto Marcos con las mujeres del elenco de los proyectos que producía. Redes Sociales Entre los principales activos en discusión figuran varias propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, además de fondos y cuentas compartidas generadas durante la extensa trayectoria laboral de la pareja. La valuación y distribución de estos bienes se convirtió en uno de los puntos centrales de la mediación, ya que ambas partes mantienen posiciones diferentes sobre la administración y el origen de los recursos obtenidos durante los años de éxito teatral.

Sin embargo, el aspecto más delicado del conflicto está vinculado a los derechos artísticos y a la construcción de la marca profesional de Florez. Marcos sostiene que desempeñó un papel determinante en el desarrollo de la carrera de la humorista y reclama una compensación relacionada con ese aporte. Por su parte, la actriz defiende que su trayectoria y reconocimiento público responden principalmente a su trabajo y talento personal, una diferencia de criterios que continúa dificultando el cierre definitivo del acuerdo.