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Reapareció Bruce Willis en el casamiento de su hija Tallulah con Justin Acee

El actor, diagnosticado con demencia frontotemporal, no quiso perderse la boda y compartió el momento junto a su esposa.

Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija.

Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija.

Redes sociales

El actor Bruce Willis estuvo presente en el casamiento de su hija Tallulah y Justin Acee que se llevó a cabo hace algunas semanas y fue Demi Moore quien compartió la imagen tierna en sus redes sociales que dio qué hablar. Se trata de una nueva aparición de la figura de Hollywood luego de ser diagnosticado de demencia frontotemporal.

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
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La ceremonia se desarrolló el sábado 8 en Sun Valley, Idaho, en un ambiente íntimo con amigos y familiares. También estuvieron Rumer y Scout Willis celebrando la unión en matrimonio. La joven tiene 32 años y se la vio muy emocionada de compartir ese momento junto a su padre.

Willis fue diagnosticado con afasia en 2022 y su familia informó que el cuadro evolucionó a una demencia frontotemporal y, desde entonces, se mantiene alejado de la exposición pública. Pero recibe el acompañamiento de su esposa Emma Heming, y sus cinco hijas.

La boda también tuvo un detalle particular: Tallulah eligió un vestido de Balenciaga diseñado por Pierpalo Piccioli, y su silueta recordó a un histórico look de su madre, utilizado años atrás. El gesto fue interpretado como un homenaje.

Video: la conmovedora reaparición de Bruce Willis que emocionó a los fanáticos

Bruce Willis fue fotografiado en unas de las escasas salidas que hace en su vidad diaria, luego de que su familia hizo pública su enfermedad. El video no tardó en hacerse viral en redes en pocos minutos.

El actor de Hollywood fue captado saliendo de la iglesia de Forest Lawn, en Los Ángeles, luego de alejarse de los escenarios debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal, en febrero de 2023.

El protagonsita de clásicos como Duro de matar y Sexto sentido se veía tranquilo, rodeado por sus seres queridos y una asistente personal con ropa deportiva y gorro.

Cuál es el estado de salud de Bruce Willis

Bruce Willis ya no vive en la casa familiar con su esposa y sus hijas menores. Debido al avanzado estado de su demencia frontotemporal, fue trasladado a un hogar de cuidados especializados de una sola planta, donde reside bajo la asistencia permanente de un equipo de cuidadoras profesionales las 24 horas del día.

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