Luto en el deporte nacional: murió una reconocida leyenda del básquet argentino El deportista atravesaba un delicado momento de salud después de haber batallado durante meses contra un cáncer. Por Agregar C5N en









Murió un reconocido basquetbolista argentino.

El básquet regional está de luto por la muerte Carlos “El Loco” Iglesias en Chile, país donde residía desde hacía varios años. El exjugador, considerado una de las figuras más emblemáticas y queridas de la historia de la disciplina en General Roca, atravesaba un delicado cuadro de salud tras haber sido diagnosticado con cáncer.

Su partida provocó un profundo dolor entre familiares, amigos, excompañeros y fanáticos que supieron disfrutar de su juego. La huella de Iglesias quedó grabada a fuego en las páginas doradas del deporte local, con actuaciones memorables en escenarios históricos de Roca como el viejo gimnasio de Progreso, El Cajón y el Polideportivo Municipal.

El "Loco" Iglesias tenía cáncer. El impacto de su deceso también se sintió del otro lado de la cordillera. Desde Temuco, ciudad chilena donde dejó un gran legado deportivo y humano, medios de comunicación y autoridades locales expresaron sus condolencias y destacaron su importante contribución al desarrollo del básquet transandino.

"Se fue el 'Loco', el gran jugador, el excelente técnico y el que dejó consejos, huellas, momentos y noches de básquet que son muy difícil de olvidar. Nuestra condolencias con familiares y amigos. Hasta siempre Carlos, gracias por todo. Q.E.P.D Carlos Osvaldo Iglesias Báez", escribieron desde el club.