Video: el desopilante cruce entre Franco Colapinto y el Rayo McQueen en Monza En la previa del Gran Premio de Italia, el piloto de Alpine conoció al famoso protagonista de la película animada Cars. Se trata de una colaboración por los 20 años del lanzamiento de la película. Por Agregar C5N en









El momento causó mucha repercusión en las redes sociales.

A horas de que comience el Gran Premio de Monza, Franco Colapinto conoció al Rayo McQueen, el protagonista de la película Cars, en un encuetro muy divertido.

El piloto de Alpine, con contrato renovado para 2027, se acercó al auto con mate en mano e interactuó con el vehículo. La acción forma parte de una colaboración de la Fórmula 1 con Disney por los 20 años del lanzamiento de la película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) El auto número 95, inspirado en el campeón de la Copa Pistón, tendrá un ploteo especial y será protagonista de distintas actividades durante el fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1 : 7.30 horas

: 7.30 horas Práctica Libre 2: 11 horas Sábado 5 de septiembre