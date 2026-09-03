3 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: el desopilante cruce entre Franco Colapinto y el Rayo McQueen en Monza

En la previa del Gran Premio de Italia, el piloto de Alpine conoció al famoso protagonista de la película animada Cars. Se trata de una colaboración por los 20 años del lanzamiento de la película.

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El momento causó mucha repercusión en las redes sociales.

El momento causó mucha repercusión en las redes sociales.

A horas de que comience el Gran Premio de Monza, Franco Colapinto conoció al Rayo McQueen, el protagonista de la película Cars, en un encuetro muy divertido.

Los pilotos seguirán representando a Alpine.
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El piloto de Alpine, con contrato renovado para 2027, se acercó al auto con mate en mano e interactuó con el vehículo. La acción forma parte de una colaboración de la Fórmula 1 con Disney por los 20 años del lanzamiento de la película.

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El auto número 95, inspirado en el campeón de la Copa Pistón, tendrá un ploteo especial y será protagonista de distintas actividades durante el fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1

Viernes 4 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 7.30 horas
  • Práctica Libre 2: 11 horas

Sábado 5 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 7 horas
  • Clasificación: 11 horas

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 10 horas
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